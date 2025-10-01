Kapasite Geliştirme Destek Programı 3’üncü başvuru dönemi başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB'in Kapasite Geliştirme Destek Programı hakkında açıklama yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ekonomisinin kalbi KOBİ'lerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda bu yılın 3'üncü başvuru dönemini açıyoruz. 20 milyon TL'ye kadar, 36 ay vadeli kredi için 20 puanlık finansman desteği sağlıyoruz.

Bu yıl, ilk 2 başvuru döneminde 1647 işletmemizin 25,5 milyar TL krediye uygun koşullarda erişimini sağladık. Ülkemizi daha üretken ve rekabetçi bir geleceğe taşımak için KOBİ'lerimizin yanındayız. Başvuru; 1-31 Ekim 2025" ifadelerine yer verdi.