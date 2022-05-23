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Giriş Tarihi: 23.5.2022 10:42

Kapasite kullanım oranı mayısta yüzde 78 seviyesinde gerçekleşti

AA
Kapasite kullanım oranı mayısta yüzde 78 seviyesinde gerçekleşti

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), mayısta bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 78 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.744 iş yeri tarafından mayıs ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, mayısta bir önceki aya kıyasla 0,2 puan artarak yüzde 78'e çıktı.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA) bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 78,1 oldu.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar 2020 2021 2022
Ocak 75,5 75,4 77,6
Şubat 76 74,9 76,6
Mart 75,3 74,7 77,3
Nisan 61,6 75,9 77,8
Mayıs 62,6 75,3 78,0
Haziran 66 76,6
Temmuz 70,7 76,7
Ağustos 73,3 77,1
Eylül 74,6 78,1
Ekim 75,4 78
Kasım 75,8 78,1
Aralık 75,6 78,7
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Kapasite kullanım oranı mayısta yüzde 78 seviyesinde gerçekleşti
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