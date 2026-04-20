Kapıkule’de Dev Operasyon: 33 Milyon TL’lik Kaçak Eşya Ele Geçirildi!

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; 19 Nisan 2026 günü saat 15:38 sularında Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen bir tır, Gümrük Muhafaza ekiplerinin risk analizi ve kontrol faaliyetleri kapsamında mercek altına alındı. Şüpheli görülen araç, detaylı aranmak üzere durduruldu.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER DUDAK UÇUKLATTI

Ekiplerin gerçekleştirdiği titiz aramalar sonucunda, tır dorsesinde faturası ve belgesi bulunmayan, gümrüğe beyan edilmemiş çok sayıda ticari ürün tespit edildi. Ele geçirilen kaçak eşyaların listesi şu şekilde açıklandı:

10.400 adet elektronik sigara

720.000 adet sigara filtresi

84 adet oto parça

215 kutu vitamin ve kişisel bakım ürünü

2.520 adet ilaç cinsi eşya