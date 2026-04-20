Kapıkule’de Dev Operasyon: 33 Milyon TL’lik Kaçak Eşya Ele Geçirildi!

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; 19 Nisan 2026 günü saat 15:38 sularında Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen bir tır, Gümrük Muhafaza ekiplerinin risk analizi ve kontrol faaliyetleri kapsamında mercek altına alındı. Şüpheli görülen araç, detaylı aranmak üzere durduruldu.
ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER DUDAK UÇUKLATTI
Ekiplerin gerçekleştirdiği titiz aramalar sonucunda, tır dorsesinde faturası ve belgesi bulunmayan, gümrüğe beyan edilmemiş çok sayıda ticari ürün tespit edildi. Ele geçirilen kaçak eşyaların listesi şu şekilde açıklandı:
10.400 adet elektronik sigara
720.000 adet sigara filtresi
84 adet oto parça
215 kutu vitamin ve kişisel bakım ürünü
2.520 adet ilaç cinsi eşya
PİYASA DEĞERİ 33 MİLYON TL
Gümrük muhafaza ekiplerince el konulan kaçak eşyaların toplam gümrüklenmiş değerinin 33 milyon 179 bin Türk Lirası olduğu belirlendi. Bakanlık, halk sağlığını tehdit eden ve haksız rekabete yol açan kaçakçılık faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla süreceği mesajını verdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili tahkikat, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda devam ederken; konu hakkında Edirne Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.
Ticaret Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadelesini Kararlılıkla Sürdürüyor— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) April 20, 2026
Gümrükler Muhafaza Ekiplerince Kapıkule'de Gerçekleştirilen Operasyonda;
Elektronik Sigara, Sigara Filtresi, Oto Parça, Vitamin Ve İlaç Cinsi Ürünlerden Oluşan Toplam 33 Milyon 179 Bin TL Değerinde Kaçak Eşya… pic.twitter.com/o3Ca4iEkoj