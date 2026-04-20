Haberler Ekonomi Haberleri Kapıkule’de Dev Operasyon: 33 Milyon TL’lik Kaçak Eşya Ele Geçirildi!
Giriş Tarihi: 20.04.2026 13:39 Son Güncelleme: 20.04.2026 13:40

Kapıkule’de Dev Operasyon: 33 Milyon TL’lik Kaçak Eşya Ele Geçirildi!

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirdikleri başarılı operasyonla piyasa değeri 33 milyon lirayı aşan kaçak eşyaya el koydu.

Kapıkule’de Dev Operasyon: 33 Milyon TL’lik Kaçak Eşya Ele Geçirildi!
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; 19 Nisan 2026 günü saat 15:38 sularında Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen bir tır, Gümrük Muhafaza ekiplerinin risk analizi ve kontrol faaliyetleri kapsamında mercek altına alındı. Şüpheli görülen araç, detaylı aranmak üzere durduruldu.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER DUDAK UÇUKLATTI

Ekiplerin gerçekleştirdiği titiz aramalar sonucunda, tır dorsesinde faturası ve belgesi bulunmayan, gümrüğe beyan edilmemiş çok sayıda ticari ürün tespit edildi. Ele geçirilen kaçak eşyaların listesi şu şekilde açıklandı:

10.400 adet elektronik sigara

720.000 adet sigara filtresi

84 adet oto parça

215 kutu vitamin ve kişisel bakım ürünü

2.520 adet ilaç cinsi eşya

PİYASA DEĞERİ 33 MİLYON TL

Gümrük muhafaza ekiplerince el konulan kaçak eşyaların toplam gümrüklenmiş değerinin 33 milyon 179 bin Türk Lirası olduğu belirlendi. Bakanlık, halk sağlığını tehdit eden ve haksız rekabete yol açan kaçakçılık faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla süreceği mesajını verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili tahkikat, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda devam ederken; konu hakkında Edirne Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.

Kapıkule’de Dev Operasyon: 33 Milyon TL’lik Kaçak Eşya Ele Geçirildi!
