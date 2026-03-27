Haberler Ekonomi Haberleri Kara yolu taşımacılığında enerji tüketimi 1 milyonu geçti
Giriş Tarihi: 27.03.2026 10:39

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Ulaştırma Sektörü Nihai Enerji Tüketim İstatistikleri’ni açıkladı. Ulaştırma Sektörü Nihai Enerji Tüketim Araştırması sonuçlarına göre kara yolu taşımacılığında 2024 yılında nihai enerji tüketimi 1 milyon 103 bin 279 terajul oldu.

Ulaştırma Sektörü Nihai Enerji Tüketim Araştırması sonuçlarına göre kara yolu taşımacılığında 2024 yılında nihai enerji tüketimi 1 milyon 103 bin 279 terajul oldu. Tüketilen yakıtlar itibarıyla toplam enerji tüketiminin %66,4'ü motorin, %17,2'si LPG, %15,9'u benzin, %0,3'ü CNG-LNG ve %0,2'si elektrik olarak gerçekleşti.

KARA YOLU TAŞIMACILIĞINDA ENERJİ TÜKETİMİ TOPLAM 1 MİLYON 103 BİN 279 TERAJUL OLDU

Kara yolu taşımacılığında 2024 yılında tüketilen nihai enerjinin %47,1'ini otomobiller, %21,4'ünü kamyonlar, %20,3'ünü kamyonetler ve %5,2'sini otobüsler tüketti.

HAVA YOLU TAŞIMACILIĞINDA ENERJİ TÜKETİMİ TOPLAM 287 BİN 106 TERAJUL OLDU

Hava yolu taşımacılığında 2024 yılında nihai enerji tüketimi 287 bin 106 terajul oldu. Toplam enerji tüketiminde uluslararası hava yolu taşımacılığının payı %84,5 olurken yurt içi hava yolu taşımacılığının payı %15,5 olarak gerçekleşti. Hava yolu taşımacılığında jet yakıtı (kerosen) tüketimi bir önceki yıla göre %8,9 arttı.

YURT İÇİ DENİZ YOLU TAŞIMACILIĞINDA ENERJİ TÜKETİMİ TOPLAM 11 BİN 20 TERAJUL OLDU

Yurt içi deniz yolu taşımacılığında 2024 yılında nihai enerji tüketimi 11 bin 20 terajul oldu. Toplam enerji tüketiminde yolcu taşımacılığının payı %52,6 olurken, yük taşımacılığının payı %47,4 olarak gerçekleşti. İç su yolları hariç toplam yurt içi deniz yolu taşımacılığında motorin tüketimi bir önceki yıla göre %0,7 azaldı.

DEMİR YOLU TAŞIMACILIĞINDA ENERJİ TÜKETİMİ TOPLAM 10 BİN 358 TERAJUL OLDU

Demir yolu taşımacılığında 2024 yılında nihai enerji tüketimi 10 bin 358 terajul oldu. Enerji kaynaklarının paylarına göre enerji tüketiminde elektriğin payı %57,3 olurken motorinin payı %42,7 olarak gerçekleşti. Demir yolu taşımacılığında 2024 yılında motorin tüketimi bir önceki yıla göre %2,8 azalırken, elektrik tüketimi ise %6,3 oranında artış gösterdi. Bir önceki yıla göre yüksek hızlı trenlerin elektrik tüketimi %20,4 azaldı, tramvay ve metroların elektrik tüketimi ise %8,0 arttı.

Bir terajul (TJ), bir trilyon (1012) jul'e eşittir.

