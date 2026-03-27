Kara yolu taşımacılığında enerji tüketimi 1 milyonu geçti

YURT İÇİ DENİZ YOLU TAŞIMACILIĞINDA ENERJİ TÜKETİMİ TOPLAM 11 BİN 20 TERAJUL OLDU

Yurt içi deniz yolu taşımacılığında 2024 yılında nihai enerji tüketimi 11 bin 20 terajul oldu. Toplam enerji tüketiminde yolcu taşımacılığının payı %52,6 olurken, yük taşımacılığının payı %47,4 olarak gerçekleşti. İç su yolları hariç toplam yurt içi deniz yolu taşımacılığında motorin tüketimi bir önceki yıla göre %0,7 azaldı.

DEMİR YOLU TAŞIMACILIĞINDA ENERJİ TÜKETİMİ TOPLAM 10 BİN 358 TERAJUL OLDU



Demir yolu taşımacılığında 2024 yılında nihai enerji tüketimi 10 bin 358 terajul oldu. Enerji kaynaklarının paylarına göre enerji tüketiminde elektriğin payı %57,3 olurken motorinin payı %42,7 olarak gerçekleşti. Demir yolu taşımacılığında 2024 yılında motorin tüketimi bir önceki yıla göre %2,8 azalırken, elektrik tüketimi ise %6,3 oranında artış gösterdi. Bir önceki yıla göre yüksek hızlı trenlerin elektrik tüketimi %20,4 azaldı, tramvay ve metroların elektrik tüketimi ise %8,0 arttı.

Bir terajul (TJ), bir trilyon (1012) jul'e eşittir.