Karadeniz gazında ilk kaynak 2022’de

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
'nun, yaz saati uygulamasının kaldırılmasına yönelik çağrısına Enerji Zirvesi
'nden yanıt verdi. Bakan Dönmez, "Herkes kendi işiyle meşgul olsun. Herkes kendi üzerine düşen vazifeyi yerine getirsin. İşleriyle gündeme gelemeyenlerin tek işi var. O da sağa sola sataşmak. Bizim böyle işlerle işimiz olmaz. Bizim işimiz memleket, gücümüz insanımız" diye konuştu.
KIŞ SAATİ İLE 6 MİLYAR TL TASARRUF
Bakan Dönmez, şunları kaydetti: "İşleri güçleri PR olan, reklam olan güruha elbette bizim vereceğimiz cevap rakamlarla, istatistiklerle olur. Sabit saat uygulaması bir başka deyişle kış saat uygulamasına başladığımız 2016'dan bugüne kadar elde ettiğimiz toplam tasarruf 6.82 milyar KWh elektrik oldu. Bu tasarrufun parasal karşılığı ise yaklaşık 6 milyar lira."
Karadeniz
gazına ilişkin son gelişmeleri de paylaşan Bakan Dönmez, temmuzda Türkali
-2 kuyusunun Rezervuar-2 ve Rezervuar-3 testlerinin başarıyla tamamladığını hatırlatarak, "Sakarya Gaz Sahasına ilişkin bütün mühendislik çalışmalarını tamamlamış durumdayız. Öte yandan o projede kullanılacak yüksek nitelikli boruların siparişlerini verdik. Alanında uzman, yetkinliği üst seviyede olan bir şirketle birlikte yürüteceğiz bu işi. 2022'nin baharında suyun altına, Karadeniz'in derinliklerine boruları yerleştirerek ilk kaynağı yapacağız inşallah" dedi.
127 MİLYARLIK DESTEK SAĞLANDI
Bakan Dönmez, elektrik, doğal gaz ve akaryakıt fiyatlarında yaptıkları sübvansiyonlarla (destek) vatandaşlara 127 milyar liralık destek sağladıklarını da kaydetti.
Bakan Dönmez, "Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanımız faturalardaki TRT payı
ve enerji fonunun kaldırıldığını açıkladı. Her iki fonun kaldırılmasıyla birlikte vatandaşımıza vereceğimiz destek yaklaşık 3 milyar lira olacak" şeklinde konuştu.
Konuşmasında enerji spekülatorlerine de göndermede bulunan Bakan Dönmez, "Psikolojik baskılarla, çeşitli manipülasyonlarla, karalamalarla yalan yanlış istatistiklerle Türkiye
'de yatırımcıların üzerine olumsuz bir hava oluşturulmak isteniyor. Öyle ki uluslararası kuruluşlara, uluslararası yatırımcılara Türkiye'ye yatırım yapmayın diyecek kadar pervasızlaşan bir güruh var Türkiye'de. Kendi milletini, kendi devletini dışarıya şikâyet edebilecek, burada yatırım yapmayın diyebilecek kadar gözleri ve kalpleri kararmış bir topluluk" ifadelerini kullandı.
ENERJİDE DÖNÜŞÜM YAŞATTIK
Enerji sektörü için kara senaryolar yazanların Türkiye'nin enerjide nereden nereye geldiğini en iyi bilenler olduğunu ifade eden Bakan Dönmez, "Şimdi 90'ların Türkiye'sine dönüp o dönemdeki enerji kesintilerinden bahsetmeyeceğim. Bunu bu salondakiler zaten bilir. Ancak daha da önemlisi enerjide büyük bir zihniyet değişimi ve dönüşümü yaşandı" değerlendirmesinde bulundu.
DÜNYANIN 9'UNCU ÜLKESİYİZ
Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücünün ekim ayı sonu itibarıyla yaklaşık 53 bin megavata ulaştığını hatırlatan Bakan Dönmez, "Bugün kurulu gücümüzün yüzde 53.4'lük kısmı yenilenebilir kaynaklardan oluşuyor. 2020'de yenilenebilir enerji kurulu gücünü en çok artıran dünyada 9'uncu, Avrupa'da 4'üncü ülke olduk. 2020'nin başından itibaren devreye alınan kurulu gücümüzün tamamına yakını yenilenebilir kaynaklardan oluştu" dedi. Elektrik üretim sektörünün ekim ayı itibarıyla 8.5 milyar lira yatırım yaptığını söyleyen Bakan Dönmez, "Dağıtım sektörümüzde 2021-2025 döneminde ise 78 milyar liralık bir yatırım gerçekleştireceğiz. İletim sektörümüzde ise 2021-2023 döneminde 20 milyar liralık bir yatırım yağacağız. Doğalgaz dağıtım ve iletim sektörümüz 2020 yılında 5.7 milyar liralık yatırımlarla altyapımızı modernizasyonu, rehabilitasyonunu yaptı. 2021-2025 döneminde doğalgaz dağıtım ve iletimine 56.6 milyar liralık daha yatırım yapacağız" şeklinde konuştu.
EPDK'DAN YENİ SAYAÇ SİSTEMİ
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, "Önümüzdeki günlerde sektör ile elbirliği içinde geliştirdiğimiz Milli Akıllı Sayaç Sistemleri projemizi kamuoyu ile paylaşacağız. Kısa adı MASS olan proje ile enerjinin miktarını ve kalitesini ölçen, bu enerjinin en verimli ve en kısa yoldan müşterilerin hizmetine nasıl sunulacağı hususunda önemli bilgiler içeren, sayaçlara yapılan müdahale veya sayaç arızalanma durumlarını dağıtım şirketlerine ileterek yönlendirme yapabilen bir mobil uygulama sistemini hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.