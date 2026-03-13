Karadeniz’de 2 yeni sondaj daha başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz'de yeni gaz rezervi tespiti için bu ay iki yeni sondaja başlanacağını açıkladı. Zonguldak'taki Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisleri'ne gelen Bayraktar, Yıldırım Sondaj Gemisi'nde gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım Sondaj Gemisi'nin "ikizini" (Çağrı Bey Sondaj Gemisi) birkaç hafta önce Taşucu'ndan Somali'ye uğurladıklarını anımsatan Bayraktar, "Şimdi Yıldırım Sondaj Gemimiz de sondaj hazırlıklarını yapıyor. İnşallah nisan ayı içerisinde Karadeniz'e ilk görevine uğurlayacağız" diye konuştu.

AMAÇ YENİ REZERV KEŞFETMEK

Kanuni Sondaj Gemisi'nin son hazırlıklarını yaptığını ve yeni görevine gideceğini belirten Bayraktar, "Bu ay içerisinde Ramazan Bayramı ile beraber ve nisan ayı içerisinde Karadeniz'de iki yeni sondaja başlıyoruz. Yeni rezerv amaçlı, keşif amaçlı sondaja başlayacağız Fatih ve Abdülhamid Han sondaj gemilerimizle. İnşallah bu çalışmalardan sonra rezervimizi artırmaya ve yeni sahaları keşfetmeye bakıyoruz" ifadesini kullandı.

DIŞA BAĞIMLILIK BİTİRİLMELİ

Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun hazırlık çalışmalarının devam ettiğini aktaran Bayraktar, "Sakarya Gaz Sahası'ndan inşallah bu sene içerisinde üretimimizi iki katına çıkarmış olacağız ve 8 milyon haneye doğal gazı inşallah buradan vermiş olacağız. Yani buradaki çalışmaların bu dönemdeki önemi bir kat daha artıyor" dedi. Bayraktar, Türkiye'nin çevresindeki bölgenin çok büyük bir savaş içerisinde olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti: "Milli enerji ve maden politikamızla ortaya koyduğumuz vizyonda Türkiye'nin dışa bağımlılığını bitirme hedefi var. Gabar'da üretimimiz artıyor. Yeni sahalara bakıyoruz. Kendi gazını arayan, bulan bir Türkiye. Böyle bir jeopolitik süreçte her zamankinden daha önemli."



IEA KARARINA DESTEK

Alparslan Bayraktar, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) şimdiye kadarki en büyük petrol stokunu serbest bırakma kararını desteklemek amacıyla Türkiye'nin de 11.6 milyon varil petrolü serbest bırakacağını söyledi. Bayraktar, "IEA'nın inisiyatifine destek olmak için rezervin yüzde 2.9'nu serbest bırakmaya karar verdik" dedi. Bayraktar, söz konusu petrolün 90 gün içinde serbest bırakacağını belirtti.