Karadeniz’de kahverengi kokarca alarmı! Bakanlık harekete geçti

Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle Türkiye'de hızla yayılan kahverengi kokarca, özellikle fındık, mısır, elma, armut ve sebze üretiminde ciddi verim kayıplarına yol açıyor. Bakanlık, bu tehdidi ortadan kaldırmak amacıyla biyolojik, biyoteknik, mekanik ve kimyasal yöntemleri kapsayan Ulusal Eylem Planı'nı devreye aldı.

1.272 UZMAN SAHADA, 69 BİN ÜRETİCİYE EĞİTİM VERİLDİ

Eylem planı kapsamında 46 il ve 212 ilçede 1.272 teknik personel görev yapıyor. Şu ana kadar 69.063 üretici, 1.070 basın mensubu ve 2.160 sektör temsilcisi bilgilendirildi; eğitimlerde 79 bini aşkın materyal dağıtıldı. Kamu spotlarıyla vatandaşlar da zararlıya karşı bilinçlendiriliyor.