Karadeniz’de karış karış hidrokarbon aranacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çağrı Bey Sondaj Gemisi'nin Somali'de sondaj yapacağını anımsatarak "Gemiyi Şubat'ta uğurlayıp Nisan-Mayıs gibi sondaja başlayıp bu yıl içerisinde bunun neticesini alacağız" dedi. Bakan Bayraktar, katıldığı televizyon yayınında şu an 4 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının yerli gaz ile karşılandığını, Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimi bu yıl iki kat artışla günlük 20 milyon metreküpe çıkaracaklarını ve 8 milyon hanenin yerli gaz kullanacağını belirtti. Arama ve sondaj çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Bayraktar, "Sakarya Gaz Sahası dediğimiz saha aslında Batı Karadeniz'deki bir alan. Bu sene için değişecek unsurlardan bir tanesi Karadeniz'in diğer bölümlerine, Orta Karadeniz'e ve Doğu Karadeniz'e açılacağımız ve toplamda 6 yeni sondaj yapacağımız bir program geliştirdik denizde" ifadelerini kullandı. Bayraktar, Rize Çayeli, Ordu, Samsun ve Kastamonu açıklarında tespit ettikleri deniz alanlarına sondaj yapacaklarını ifade etti. Bayraktar, Çayeli açıklarındaki lokasyonun kıyıdan yaklaşık 55 kilometre açıkta olduğunu da belirtti.

SOMALİ'DE SONDAJ

Çağrı Bey Sondaj Gemisi'nin Somali'de sondaj yapacağını da anımsatan Bayraktar, "Şubat gibi gemimiz buradan hareket ediyor. Gemi hakikaten çok büyük boyutlarda. Dolayısıyla mecburen Cebelitarık ve Güney Afrika'yı dolaşıp Somali'ye ulaşacak" dedi. Diyarbakır'daki kaya petrolü aramaları kapsamında 3 yıl içerisinde 24 kuyuda sondaj yapacaklarını anlatan Bayraktar, "600 kilometrekarelik bir alanı test ediyoruz. Fakat baktığınız zaman o bölgedeki potansiyel bunun yaklaşık 10-12 katı. Burada Gabar'ı 2'ye, 3'e katlayabilecek bir potansiyel var" dedi.