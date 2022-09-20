Karadeniz’de palamut bolluğu yaşanıyor

Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesinin ardından denize açılan balıkçıları bereketli bir sezon geçiriyor. Havaların soğumasıyla birlikte bol balık avı beklediklerini belirten balık ihracatçısı Turgay Özsandıkçı, "İstanbul Boğazı'nın ağzından Sinop'a kadar palumut akını var. Böyle bir şey daha önce olmadı. Şuan Eylül ayındayız ve 1 kilogramlık palamut geliyor. Arkadan yavrusu da var. Hamsi çıkana kadar Kasım ayına kadar bu böyle devam edecek. Denizde balık var. Bu sene vatandaş bol balık yiyecek. Bu durumdan dolayı Kasaplar ve tavukçular biraz üzülecek ama yapacak bir şey yok. Bu sene vatandaşlarımız balığa doyacak" ifadelerini kullandı.
"YUNANİSTAN'A PALAMUT İHRACATI YAPIYORUZ"
Sadece Türkiye içine değil Avrupa'ya da palamut gönderdiklerini belirten Özsandıkçı, "Türkiye geneline balık şoklayıp gönderiyoruz. Ama sadece balık ihracatı bununla sınırlı değil. Yunanistan'a bile palamut ihracatı yapıyoruz. Böylece ülkeye döviz girdisi sağlıyoruz" diye konuştu.
"TEZGAHLAR DAHA ÇOK ŞENLENECEK"
Trabzon Balık Hali'nde sezonun ilk gününde pek görülmeyen palamut tezgahları süslerken, balıkçı esnafı yeni sezondan umutlu olduklarını söyledi. Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, "Balık biraz incelmeye döndü ama bu iyi işaret. Palamut, İstavrit ve Mezgit tezgahlara bol geliyor. Palamut'un fiyatları boyutuna göre 50 ile 20 lira arası, Mezgit ve İstavrit'in kilosu 50 ila 60 arası, Çinekop ise 60 liradan satılıyor. Havalar biraz soğumaya döndüğünde balık daha gür olur, tezgahlarımız daha da şenlenerek fiyatlar da düşer" dedi.