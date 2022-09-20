Karadeniz’de palamut bolluğu yaşanıyor

Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesinin ardından denize açılan balıkçıları bereketli bir sezon geçiriyor. Havaların soğumasıyla birlikte bol balık avı beklediklerini belirten balık ihracatçısı Turgay Özsandıkçı, "İstanbul Boğazı'nın ağzından Sinop'a kadar palumut akını var. Böyle bir şey daha önce olmadı. Şuan Eylül ayındayız ve 1 kilogramlık palamut geliyor. Arkadan yavrusu da var. Hamsi çıkana kadar Kasım ayına kadar bu böyle devam edecek. Denizde balık var. Bu sene vatandaş bol balık yiyecek. Bu durumdan dolayı Kasaplar ve tavukçular biraz üzülecek ama yapacak bir şey yok. Bu sene vatandaşlarımız balığa doyacak" ifadelerini kullandı.