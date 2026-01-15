Karadeniz’de petrol ve gaz hamlesi! Bakan Bayraktar sondaj için yeni noktayı açıkladı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Ayder Forumu, 'Enerji, Güvenlik ve Diplomasi' temasıyla gerçekleştirildi. Uluslararası katılımın yoğun olduğu organizasyona; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, belediye başkanları, kurum amirleri, yerli ve yabancı basın mensupları ile uluslararası temsilciler katıldı.

Toplantıda konuşan Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz'de Rize açıklarında petrol ve doğal gaz başta olmak üzere hidrokarbon kaynağı arayacaklarını söyledi.