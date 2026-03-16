Karadeniz’de stratejik altyapı

Türk enerji filosu, bir yandan Karadeniz'deki operasyonlarına aralıksız devam ederken diğer taraftan da Çağrı Bey Derin Deniz Sondaj Gemisi ile Somali açıklarında petrol aramaya hazırlanıyor. Uluslararası arenada operasyon yürütme kabiliyetine erişen enerji filosunun arkasında ise çok güçlü stratejik bir altyapı bulunuyor. Filyos Bakım Merkezi, sadece filodaki gemilerin değil her türlü ekipmanın da operasyonlara hazır halde tutulmasında hayati bir görev üstleniyor. Zonguldak Filyos Limanı'nda kurulan Filyos Bakım Merkezi, Türk enerji filosunun bakım ve onarım ihtiyaçlarını yerli imkânlarla karşılıyor.

60 BİN METREKARE

Filyos Bakım Merkezi, filonun yeni üyelerinden olan ve boğazları geçtiği için kulesi sökülen Yıldırım'ı sefere hazır hale getirmeye çalışırken Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi'yi de Sakarya Gaz Sahası'ndaki görevine hazırlıyor. 60 bin metrekare alana kurulu Filyos Bakım Merkezi, enerji filosundaki gemilerin, deniz altı sistemleri ve çeşitli ekipmanlarının bakım, test ve revizyon işlemlerini gerçekleştiriyor. Merkez bünyesinde talaşlı imalat, kaynak, kumlama-boya ve yüzey kaplama atölyeleri bulunuyor. Ayrıca hidrolik, elektrik ve tahribatsız muayene birimleri ile birlikte sondaj ekipmanları ve gemi pervanelerine yönelik bakım çalışmaları da yürütülüyor.

DIŞA BAĞIMLILIK AZALIYOR

Filyos Bakım Merkezi sayesinde derin deniz sondaj gemileri ve sismik araştırma gemileri başta olmak üzere Türk enerji filosunun her bir parçası göreve hazır halde tutuluyor. Merkez, bakım sürelerini kısaltırken operasyonel verimliliği artırıyor, böylece dışa bağımlılığı azaltıyor ve maliyetleri en aza indiriyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Mavi vatan ve ötesinde arama ve üretim kabiliyetimizin sürekliliği, karada kurduğumuz güçlü bakım ve hazırlık altyapısıyla sağlanıyor. Enerji filomuzun yuvası haline gelen Filyos Bakım Merkezi ile dışa bağımlılığı azaltıyor, operasyonel sürekliliği güçlendiriyor" açıklamasında bulundu.