Karahan: Dezenflasyon süreci kararlılıkla sürecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 94. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Fatih Karahan, fiyat istikrarının ekonomik büyüme ve toplumsal refah açısından vazgeçilmez olduğunu ifade etti. Karahan, bu doğrultuda dezenflasyon sürecinin kararlı şekilde sürdürüleceğini dile getirdi.

KÜRESEL RİSKLER GÜNDEMDE

Karahan, küresel ekonomide belirsizliklerin devam ettiğine dikkat çekerek, özellikle Orta Doğu'daki gelişmelerin enerji fiyatlarında dalgalanmalara neden olduğunu ve bunun enflasyon üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğunu söyledi. Buna karşın küresel ekonominin dirençli bir görünüm sergilediğini ancak büyümenin tarihsel ortalamaların altında kaldığını belirtti.

2025'TE DENGELENME VE BÜYÜME

Yurt içinde 2025 yılında sıkı finansal koşulların etkisiyle talebin dengelendiğini aktaran Karahan, büyümenin ağırlıklı olarak hizmetler sektörü tarafından desteklendiğini ifade etti. Türkiye ekonomisinin yılı yüzde 3,6 büyüme ile kapattığını belirten Karahan, aynı dönemde enflasyonun 13,5 puan gerileyerek yüzde 30,9 seviyesine indiğini söyledi.

SIKI PARA POLİTİKASI SÜRÜYOR

Karahan, para politikasında sıkı duruşun korunduğunu vurgulayarak, 2025 yılında faiz indirimleri yapılmış olsa da bunun dezenflasyon hedefiyle uyumlu bir çerçevede gerçekleştiğini belirtti. Bu sürecin makroihtiyati tedbirler ve likidite yönetimiyle desteklendiğini ifade etti.

2026'DA TEMKİNLİ YAKLAŞIM

2026'nın ilk aylarında jeopolitik gelişmelerin yarattığı riskler nedeniyle daha ihtiyatlı bir politika izlendiğini kaydeden Karahan, gerekli görülen dönemlerde politika araçlarının etkin şekilde kullanıldığını söyledi.

ENERJİ VE KUR DENGESİ ÖNEMLİ

Enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki etkisinin sınırlanmasına yönelik adımların önemine değinen Karahan, döviz piyasasında sağlanan istikrarın da maliyet baskılarını dengelediğini ifade etti. Talep koşullarının dezenflasyona katkı sunmayı sürdürdüğünü, ancak arz yönlü risklerin yakından takip edildiğini belirtti.

KURUMSAL DÖNÜŞÜM VE İLETİŞİM

Konuşmasının sonunda Merkez Bankası'nın iletişim stratejisi ve kurumsal dönüşüm sürecine de değinen Karahan, veri odaklı karar alma mekanizmalarının güçlendirildiğini ve teknolojik altyapı ile finansal inovasyon alanında önemli adımlar atıldığını söyledi.

ENFLASYON ODAKLI POLİTİKA SÜRECEK

Karahan, tüm bu çerçevede para politikasının enflasyon görünümü merkezli ve ihtiyatlı bir şekilde yürütülmeye devam edeceğini vurguladı.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör