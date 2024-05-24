Karahan: Dezenflasyonun eşiğindeyiz

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, manşet enflasyonun mayıs ayında baz etkisiyle tepe noktasına ulaşacağını, sonrasında ise belirgin bir düşüşe geçeceğini belirttiklerini ifade ederek, "Dezenflasyonun eşiğindeyiz" dedi. İstanbul'da düzenlenen Albaraka İslami Finans Zirvesi'nde açıklamalarda bulunan Karahan, "Haziranda başlattığımız kademeli ve güçlü parasal sıkılaştırma süreci ise finansal koşullara beklendiği şekilde yansımış, bu ortamda TL varlıkların getirisi yükselirken tasarrufa yönelim artmaya başlamıştır. Bu çerçevede tüketimin büyümeye katkısı azalırken net ihracatın büyümeye olumsuz etkisi de zayıflamış ve cari açık yaklaşık 60 milyar dolar seviyesinden 30 milyar dolar düzeyine gerilemiştir" dedi. Karahan, bu süreçte, TCMB'nin rezervlerinin 40 milyar doların üzerinde artarak tekrar 140 milyar doları aştığını kaydederek, "Bu gelişmeyle paralel şekilde, Merkez Bankasının yabancı para cinsi yükümlülükleri önemli miktarda gerilemiş ve döviz likiditesinde önemli bir iyileşme gerçekleşmiştir" diye konuştu. Karahan, uygulanan dezenflasyon politikasına işaret ederek, "Uygulamakta olduğumuz bütüncül politika seti, enflasyon beklentilerinin çıpalanmasına ve yurt içi talepte dengelenmeye özel bir önem atfetmektedir" dedi.