Karahan’dan Meclis’te kararlılık mesajı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda gerçekleştirdiği sunumda enflasyonun seyrine ilişkin mesajlar verdi. Sıkı para politikasının sonuçlarını kademeli bir şekilde almaya devam ettiklerini ifade eden Karahan, "Yurt içi talep yavaşlama seyrini sürdürürken talep koşulları dezenflasyonist düzeyde seyrediyor. 2024 yılı haziran ayından bu yana devam eden dezenflasyon süreci yavaşlasa da atacağımız adımlarla enflasyonun ara hedeflerle uyumlu şekilde seyretmesini sağlayacağız.

Fiyat istikrarının sağlanması amacı doğrultusunda aldığımız mesafeyi önemsiyoruz. Önümüzdeki dönemde de tüm para politikası araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz" dedi. "Fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunu sürdüreceğiz" diyen Karahan, "Ara hedeflerimizi rapor dönemleri arasında olağanüstü gelişmeler olmadığı sürece değiştirmeyeceğimizi kamuoyu ile paylaştık. 2026 ve 2027 yılları için enflasyon ara hedeflerimizi sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak belirledik" dedi.

TÜKETİM YAVAŞLIYOR

Küresel enflasyona ilişkin risklerin tamamen ortadan kalkmadığını kaydeden Karahan, merkez bankalarının faiz indirimlerini bu riskleri de dikkatle gözeterek sürdürdüğünü vurguladı. Talep kompozisyonundaki dengelenmenin devam ettiğini belirten Karahan, "Önceki yılların aynı dönemleriyle kıyasladığımızda, 2025 yılının ilk altı aylık döneminde toplam tüketimin yıllık büyümesinin yavaşladığını, toplam yatırımların büyümesinin ise arttığını görüyoruz" diye konuştu.



EYLÜLDE GEÇİCİ YÜKSELİŞ

Eylül ayında yıllık tüketici enflasyonunda bir yükseliş yaşandığına vurgu yapan Karahan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu seyirde, gıda ile hizmet fiyat gelişmeleri öne çıktı. Nitekim aylık hizmet enflasyonu okula dönüş etkisi öncülüğünde yükselirken, gıda fiyatları üzerinde arz yönlü unsurların etkisini hissettik. Son bir yıllık dönemdeki enflasyon gelişmelerine baktığımızda; eğitim ve kira kalemleri öne çıkıyor. Kira enflasyonunun, deprem ve kentsel dönüşüm gibi konut sektörüne özgü arz yönlü unsurların da etkisiyle, öngördüğümüzden daha yüksek seyrettiğini not etmemiz gerekiyor."