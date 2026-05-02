Karaman ve Sivas’a 2 milyar dolarlık yatırım

Türkiye ve Suudi Arabistan, yenilenebilir enerjide ortak olmak için düğmeye bastı. Suudi şirketler, Türkiye'de güneş ve rüzgar enerjisi yapacak. Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan arasında Türkiye'de yapılacak yenilenebilir enerji santrali yatırımlarına yönelik hükümetlerarası anlaşmanın onaylanmasına dair kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklif, Türkiye'de toplam 5.000 megavat kurulu güce ulaşacak güneş ve rüzgar enerjisi projelerinin Suudi Arabistan şirketlerince geliştirilmesini öngörüyor. İlk aşamada, Sivas ve Karaman'da her biri 1.000 megavat olmak üzere toplam 2.000 megavat kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali kurulacak. Yatırım bedeli 2 milyar dolar olacak. Teklife göre, inşa edilecek santrallerden üretilecek elektrik enerjisini 30 yıl süreyle Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) satın alacak. Santraller için tahsis edilen alanların mülkiyeti EÜAŞ'ta kalacak. 30 yıllık sürenin sonunda EÜAŞ, santralleri bila bedel devralabilecek.

3 ŞUBAT'TA İMZALANMIŞTI

TBMM'ye sunulan ve önümüzdeki günlerde onaylanması planlanan anlaşmanın gerekçesinde, "Türkiye Ulusal Enerji Planı ile yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması, doğalgazın geçiş yakıtı olarak değerlendirilmesi, nükleer enerji ile enerji depolama ve hidrojen gibi ileri teknolojilerin sisteme entegrasyonu planlanmaktadır. Bu politikalar doğrultusunda, ülkemizin güneş ve rüzgâr enerjisinde mevcut durumda yaklaşık 30.000 megavat olan kurulu gücünü 2035 yılına kadar 120.000 megavata çıkarma hedefi ilan edilmiştir. Belirlenen güneş ve rüzgâr kurulu güç hedeflerine ulaşmak için Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmalarının her yıl düzenlenmesi ve diğer ülkelerle büyük çaplı yenilenebilir enerji projelerine yönelik anlaşmalar imzalanması planlanmaktadır. Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Yenilenebilir Enerji Santrali Projelerine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma, 3 Şubat 2026 tarihinde Riyad'da imzalanmıştır. Anlaşma ile Türkiye'de toplam 5.000 megavat kurulu güce ulaşacak güneş ve rüzgâr enerjisi projelerinin Suudi Arabistan şirketlerince geliştirilmesi kararlaştırılmıştır" denildi.





2028'DE DEVREYE ALINACAK

İki ülke arasındaki hükümetler arası anlaşmanın ardından 20 Şubat'ta da İstanbul'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Suudi enerji devi ACWA arasında güneş enerjisi santrallerinin inşasını içeren kapsamlı bir elektrik alım anlaşması imzalanmıştı. İmza törenine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Suudi Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman Al Suud da katılmıştı. İlk aşamada Sivas ve Karaman'da kurulacak toplam 2.000 megavat kapasiteli iki güneş enerjisi santrali, 2.1 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak. Sivas'ta kilovat saat başına 2.35 euro sent, Karaman'da ise Türkiye'de kaydedilen en düşük fiyat olan kilovat saat başına 1.99 euro sent sabit fiyatla üretilen elektriği satın almak üzere anlaşma yapıldı. Projelerin bu yıl içinde temellerinin atılmasını, 2028 yılında işletmeye alınması planlanıyor.