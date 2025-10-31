Karar Resmi Gazete’de yayımlandı: Papara’nın faaliyet izinleri iptal edildi!

MERKEZ BANKASI KAYYUM ATANDIĞINI DUYURMUŞTU

Merkez Bankası soruşturma kapsamında Papara'ya kayyum atandığını duyurmuştu. Merkez Bankası konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve ilgili diğer kurumların raporlarına istinaden 2024/231483 sayılı soruşturması kapsamında, ilgili Mahkeme tarafından Papara Elektronik Para A.Ş.'ye (Kuruluş) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştır." İfadelerine yer vermişti.