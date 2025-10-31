Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Papara'nın faaliyet izinleri iptal edildi!
Giriş Tarihi: 31.10.2025 00:11 Son Güncelleme: 31.10.2025 00:37

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Papara'nın faaliyet izinleri iptal edildi!

Merkez Bankası Papara’nın faaliyet izinlerini iptal etti. Öte yandan geçtiğimiz aylarda Papara'ya kayyum atandığı duyurulmuştu.

Karar Resmi Gazete’de yayımlandı: Papara’nın faaliyet izinleri iptal edildi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para A.Ş.'nin faaliyet iznini iptal etti. Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, Papara'ya 21 Nisan 2016 tarihinde verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyet yürütme izni, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararına dayanarak geri çekildi. Kararda, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca iptal kararının alındığı belirtildi.

MERKEZ BANKASI KAYYUM ATANDIĞINI DUYURMUŞTU

Merkez Bankası soruşturma kapsamında Papara'ya kayyum atandığını duyurmuştu. Merkez Bankası konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve ilgili diğer kurumların raporlarına istinaden 2024/231483 sayılı soruşturması kapsamında, ilgili Mahkeme tarafından Papara Elektronik Para A.Ş.'ye (Kuruluş) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştır." İfadelerine yer vermişti.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Papara'nın faaliyet izinleri iptal edildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz