Kardashian, Lopez ve Bezos’u giydiren üç Türk

Üniversite yıllarında babalarından aldıkları 100 bin TL sermaye ile yola çıkan üç genç kadın girişimcinin kurduğu 'Moeva' markası dünyaca ünlü yıldızların favorisi oldu. Bugün 42 ülkeye ihracat yapan marka, önümüzdeki günlerde Dubai'de mağaza açacak.Jennifer Lopez, Gigi-Bella Hadid, Kim Kardashian, Miranda Kerr, Rita Ora, Cameron Diaz, Jeff Bezos, Madonna gibi isimlerin tercih ettiği plaj kıyafeti markası Moeva'nın kurucuları Yağmur Zırh, Damla Zırh ve Burcu Tanman ile bir araya geldik. Üç genç kadın girişimcinin hikâyelerini dinledik… Üç kadın girişimci, Londra'da üniversite eğitimi almışlar. Kendi mayolarına işlemeler yaparken, bunu marka haline getirmeye karar vermişler. Damla Zırh, "Üçümüz de tasarım, işletme ve satış-pazarlama eğitimleri aldık. İlk 10 yıl hiç reklamcı kullanmadan sadece dergilere, lüks butiklere ve mağaza zincirlerine mail atıp, ürün gönderdik. Bugün 42 ülkeye ihracat yapıyoruz. Yıllık ihracatımız 5 milyon euro" diyor.Ürünlerin kumaşları İtalya ve Fransa'dan geliyor. Üretim ise Türkiye'de İstanbul-Kağıthane'de yapılıyor. Yağmur Zırh, şunları anlatıyor: "En çok Amerika, Katar, Almanya, Ukrayna, Yunanistan, Fransa ve Rusya'ya ürün gönderiyoruz. 450 euroya mayo satıyoruz. Aylık satış adedimiz 20 bini buluyor. Kurulduğumuzda kadınlara özel ürünler çıkarıyorduk, yoğun istek üzerine erkekler için de ürünleri satışa çıkardık."Türkiye'nin kilo başına ihracat geliri 1.3 dolar düzeyindeyken, üç genç kadın girişimcinin markası 450 euroya mayo satıyor. Burcu Tanman, ağırlıklı olarak yurtdışı pazarında satış yaptıklarını ancak Türkiye'de de mağazaları olduğunu anlatıyor: "Türkiye'de Bodrum Mandarin Oriental'de ve çeşitli satış noktaları ile internette satış yapıyoruz. 42 ülkede, zincir mağazalar, lüks butikler ve internette varız. Geçtiğimiz günlerde Trendyol ile işbirliği yaptık. Böyle işbirlikleri ile herkese ulaşabiliyoruz."Dubai Mall ve Miami'den mağaza teklifi aldıklarını belirten Damla Zırh, "Biz Dubai'de 9 senedir Four Seasons, Galeries Lafayette, Harvey Nichols ve bazı butiklerde varız, ürünlerimiz satılıyor. En çok ihracat yaptığımız yerlerden biri. Şimdi Dubai Mall'dan bir teklif geldi. Dubai zaten çok güçlü olduğumuz bir yer. Turist çok, sezon uzun… Aralık ayında Dubai Mall'daki mağazamız açılacak. Şimdilik Miami'de mağaza açmayı düşünmüyoruz. Dünyada insanlar başka birisinin üstünde gördüğünde 'Bu marka Moeva' desin istiyoruz. Kendi çizgimizi yaratmaya çalışıyoruz. Bir Türk markasını dünyaya duyurduğumuz için gurur duyuyoruz" diyor.Moeva doğrudan ve dolaylı olarak 1.000 kişiye istihdam sağlıyor. Çalışanlarının yüzde 98'inin kadınlardan oluştuğunu söyleyen Yağmur Zırh, "Kadınların istihdamına, üretimine, eğitimine, gücüne çok önem veriyoruz ve kadınlarla çalışmaktan büyük keyif alıyoruz" mesajı veriyor.