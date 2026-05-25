Kargoda tüm zamanların rekoru! 2025 yılı sonunda haberleşme gönderileri 224,1 milyona ulaştı





POSTA KARGOSUNDA REKOR GELDİ



Haberleşme gönderileri haricinde kalan, posta kolisi veya kargosu şeklinde nitelendirilen diğer posta gönderilerinin sayısının son yıllarda sürekli artış eğiliminde olduğunu ifade eden Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:



"Geçen yılın aynı döneminde 746,68 milyon olan gönderi sayısı 2025 yılının ikinci altı ayında 767,58 milyon adet olarak gerçekleşti. 2025 yılının tamamında taşınan posta kargosu böylece 2024 yılına göre yüzde 5 artışla 1,45 milyarı aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı."



Bu artışın e-ticaret hacminin son yıllardaki hızlı büyümesinden kaynaklandığına dikkati çeken Uraloğlu, bu durumun Türkiye'nin posta pazarını da olumlu yönde etkilediğini vurguladı. Uraloğlu, haberleşme gönderilerinde olduğu gibi posta kolisi ve kargosu gönderilerinde de şehirler arası gönderi oranının önemli bir yer tuttuğunun altını çizerek, "İkinci yarıda gönderilerin yüzde 82'sinden fazlası şehirler arası kategoride yer alıyor. Bu dönemde, posta kolisi ve kargosu teslimatının en çok gerçekleştiği iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Kocaeli oldu." ifadelerini kullandı.