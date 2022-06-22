KARGOMsende “İlk tercih edilen dağıtım şirketi olma vizyonu” ile 81 ilde

Toplantıya KARGOMsende Genel Müdürü Cem Hakan Özyiğit, Yurtdışı Operasyonlar ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Tuncel Sunar, Satış Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Müge Satır, Dağıtım Merkezleri Direktörü Kemal Çolak, Mali İşler Grup Müdürü Erhan Özbey, Satış Müdürü Yusuf Delibaş, İnsan Kaynakları Müdürü Deniz Akkuş, Dağıtım Merkezleri Müdürü Okan Savaş, Süreç ve Sistem Geliştirme Müdürü Güneş Kaya, Operasyon Müdürü Altuğ Demiray, Adana Bölge Müdürü Bahittin Özdem, Dağıtım Merkezleri Yönetmeni Tekin Kutlu, Turkuvaz Dağıtım Pazarlama / Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Tan ile Adana ve bölge illerin dağıtım merkezlerinin yöneticileri katıldı.
YENİ NESİL DAĞITIM ŞİRKETİ
2020 yılının Kasım ayında hayata geçen ve Haziran 2021 itibarıyla 81 ilde 5 bölge müdürlüğü ve 145 dağıtım merkezine ulaşan yeni nesil dağıtım şirketi KARGOMsende'nin Genel Müdürü Cem Hakan Özyiğit'in açılış konuşması ile başlayan toplantı genel müdürlük birimlerinin sunumları ile devam etti.
BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜ
Adana ve çevre illerin dağıtım merkezleri yöneticilerinin hazır bulunduğu toplantıda yeni nesil kargo şirketi KARGOMsende'yi 'birlikte daha güçlü' mottosu ile zirveye taşıma stratejileri değerlendirildi.
KARGOMsende olarak önümüzdeki dönemde markanın "en çok tercih edilen dağıtım şirket"i olma hedefine uygun bir çalışma ortamı hazırlandığını belirten Cem Hakan Özyiğit, toplantıların 23 Haziran'da Trabzon Bölge Müdürlüğünde son bulacağını kaydetti.
İLK VE TEK MARKA
KARGOMsende, doğuştan dijital tasarımı sayesinde, tüm Türkiye'de 81 ilde, harita üzerinde canlı takip imkânının yanında, alıcıya tahmini varış zamanını da bildiren ilk ve tek marka olarak dikkat çekiyor. 2022 yılında yedincisi düzenlenen A.C.E (Achievement in Customer Excellence) Awards Ödüllerin'de Kargo Pazaryeri kategorisinde 'Diamond' ödülünün sahibi olan marka, teknoloji alanında yaptığı yatırımlar ile Perakende Güneşi Ödülleri'nde "Dijital Dönüşüm Başarı Ödülü"ne layık görülmüştü.