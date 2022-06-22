KARGOMsende “İlk tercih edilen dağıtım şirketi olma vizyonu” ile 81 ilde

YENİ NESİL DAĞITIM ŞİRKETİ

2020 yılının Kasım ayında hayata geçen ve Haziran 2021 itibarıyla 81 ilde 5 bölge müdürlüğü ve 145 dağıtım merkezine ulaşan yeni nesil dağıtım şirketi KARGOMsende'nin Genel Müdürü Cem Hakan Özyiğit'in açılış konuşması ile başlayan toplantı genel müdürlük birimlerinin sunumları ile devam etti.

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Adana ve çevre illerin dağıtım merkezleri yöneticilerinin hazır bulunduğu toplantıda yeni nesil kargo şirketi KARGOMsende'yi 'birlikte daha güçlü' mottosu ile zirveye taşıma stratejileri değerlendirildi.

KARGOMsende olarak önümüzdeki dönemde markanın "en çok tercih edilen dağıtım şirket"i olma hedefine uygun bir çalışma ortamı hazırlandığını belirten Cem Hakan Özyiğit, toplantıların 23 Haziran'da Trabzon Bölge Müdürlüğünde son bulacağını kaydetti.