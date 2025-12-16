Kasım ayı konut satış verileri açıklandı

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR ZİRVEDE

İstanbul, 24 bin 234 ile kasımda en çok konutun satıldığı il oldu. Bu ili, 12 bin 706 konut satışıyla Ankara, 8 bin 540 ile İzmir takip etti.

EN AZ SATIŞ ARDAHAN, BAYBURT VE ARTVİN'DE

Konut satış sayısının en az olduğu iller 78 ile Ardahan, 131 ile Bayburt ve 152 ile Artvin olarak sıralandı.

KONUT SATIŞLARI OCAK-KASIM DÖNEMİNDE YÜZDE 13,3 ARTTI

Konut satışları Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,3 oranında artarak 1 milyon 434 bin 133 olarak gerçekleşti.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 21 BİN 499 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 oranında azalarak 21 bin 499 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 15,2 olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 53,5 oranında artarak 207 bin 519 oldu.

Kasım ayında 5 bin 483; Ocak-Kasım döneminde ise 49 bin 973 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.