Kasım indirimleri e-ticareti uçuracak

E-ticarette en güçlü satışların yapıldığı kasım indirimleri bugünden itibaren başlıyor. Milyonlarca ürünün satılacağı bu bir aylık dönemde e-ticaret sektöründe 600 milyar TL'lik ticaret hacminin oluşacağı öngörülüyor. Bu dönemde elektronik ürünlerde yüzde 5 ila 15 arasında indirim yapılırken, elektronik dışı kategorilerde indirim oranları yüzde 50'ye kadar çıkıyor. Hepsiburada, e-ticaretin en yoğun ayı olan kasım ayı öncesi, müşterilerin indirimlere olan yaklaşımlarını ve kasım ayındaki alışveriş planlarını içeren araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin, kasımda diğer aylara göre e-ticaretin yaklaşık 1.5-2 katına çıktığını belirterek, "Bu bir aylık dönemde 600 milyar TL'lik bir ticaretin oluşmasını bekliyoruz" dedi.

SAHTE İNDİRİME GEÇİT YOK

Sahte indirimlere geçit verilmediğinin altını çizen Gökçetekin, "E-ticarette indirim bindirim yapamazsınız. Çünkü her şey adım adım kayıt altında" ifadelerini kullandı. Gökçetekin, sahte ürün satışı yapan satıcılara karşı da çok sert önlemler aldıklarını aktardı.



TÜKETICILERIN YÜZDE 90'I KASIMI BEKLIYOR

HEPSİBURADA Ticari Grup Başkanı Ender Özgün, "Araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 90'ı kasım ayında alışveriş yapmayı planlıyor, yüzde 75'i indirim görünce beklemeden alışveriş yaptığını, yüzde 55'i sık kullandığı ürünleri stokladığını, yüzde 45'i ise kasım dönemini yüksek fiyatlı ürünleri almak için değerlendirdiğini ifade ediyor" dedi.