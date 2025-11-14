Kasım indirimleri mercek altında

Ticaret Bakanlığı, kasım ayında tüketicilerin aldatıcı indirim kampanyalarıyla mağdur edilmemesi için piyasa ve dijital mecralardaki denetimlerini sürdürüyor. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, kasım ayında yürütülen tüm indirimli satış, reklam ve tanıtım faaliyetlerini yakından izliyor. Gerçeğe aykırı fiyat, sahte indirim veya yanıltıcı görseller tespit edildiğinde idari yaptırım uygulanıyor. Bakanlık, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için şu noktalara dikkat edilmesini önerdi: "Gerçek ihtiyaçların belirlenmesi ve fiyat karşılaştırması yapılması. 'Şok indirim', 'en düşük fiyat' gibi iddiaların doğruluğunun kontrol edilmesi. Sosyal medya yönlendirmeleriyle ulaşılan sitelerde güvenlik unsurlarının kontrol edilmesi. Şartlı kampanyalarda ayrıntıların dikkatle okunması."