Kasımda en çok hangi yatırım kazandırdı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı.

YATIRIM ARAÇLARININ GETİRİ ORANLARI BELLİ OLDU

Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %2,21, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %2,18 oranlarıyla mevduat faizi (brüt)'te gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %1,89, BİST 100 endeksi %0,50 ve Amerikan Doları %0,26 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; külçe altın %0,41 ve Euro %0,45 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS %1,86, BİST 100 endeksi %0,47 ve Amerikan Doları %0,23 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; külçe altın %0,44 ve Euro %0,48 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %23,52, TÜFE ile indirgendiğinde ise %21,53 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BİST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %6,83, TÜFE ile indirgendiğinde ise %8,33 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %23,30, TÜFE ile indirgendiğinde ise %22,74 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde Amerikan Doları, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %2,88, TÜFE ile indirgendiğinde ise %3,32 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIKTA EN ÇOK KÜLÇE ALTIN KAZANDIRDI

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %47,77, TÜFE ile indirgendiğinde ise %43,44 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) %10,91, DİBS %5,79, Euro %4,90 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %3,53 ve BIST 100 endeksi %8,02 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) %7,66, DİBS %2,69 ve Euro %1,82 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %6,36 ve BIST 100 endeksi %10,71 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.