“KaskoBLACK ürünümüzle kapsayıcı bir koruma sunuyoruz”

Müşteri odaklı ve yenilikçi vizyonuyla sigorta sektörünün öncü kuruluşları arasında yer alan Ray Sigorta, İstanbul Çırağan Palace Kempinski Otel'de, İstanbul bölgesi ve Türkiye genelindeki önde gelen acente temsilcilerini ağırladı. Etkinlik kapsamında yapılan sektörel değerlendirmelerin yanı sıra spor dünyasından özel konuklar, dans gösterileri ve müzik dinletisiyle renklenen özel organizasyonda Ray Sigorta ve acenteleri bahar coşkusunu birlikte paylaştı. İki oturumlu etkinliğin ilk bölümünde Ray Sigorta CEO'su Koray Erdoğan, şirketin büyüme performansı ve gelecek vizyonuna ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Banka kanalına başvurmaksızın Türkiye'nin en büyük sigorta şirketleri arasında 7'nci sıraya yükselen Ray Sigorta'nın, Türkiye genelinde yaklaşık 3 bin acente ile güçlü bir iş ortağı ağına sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, şirketin başarısının temelinde acentelerle inşa edilen sinerjinin yattığını belirtti. Koray Erdoğan konuşmasında şunları dile getirdi: "2025'i 7'nci sırada kapattık. Ray Sigorta'nın 68 yıllık tarihindeki en iyi derecesi oldu. İnşallah bu dereceyi daha da yukarıya taşıyacağız. 2,44 milyon müşteri ve 3,71 milyon poliçe seviyelerine ulaştık. Genel sıralamamız 7 ama temel branşlarda çok daha güçlü bir konumdayız: Yangında 6'ncı, nakliyatta 5'inci, genel sorumlulukta 4'üncü sıradayız. Bu veriler, sigortacılık işini nitelikli ve katma değerli bir anlayışla yürüttüğümüzün en somut göstergesidir."

'HEDEFİMİZ TEMİNAT AÇIĞI BIRAKMAMAK'

Oto ve oto dışı branşlarda oluşturdukları dengeli portföy yapısına dikkat çeken Erdoğan, yenilikçi ürün ve hizmetleriyle hayat dışı sigortacılıkta teminat açığı bırakmamayı temel hedef olarak belirlediklerini ifade etti. Erdoğan, KaskoBLACK ürününü de ilk kez acentelere tanıttı. Erdoğan, "KaskoBLACK, kasko genel şartlarında yer alan temel istisnalar dışında kalan durumlarda sunduğu geniş güvence yaklaşımıyla, araç sahiplerine "her durumda güvence" hissi veren kapsayıcı bir koruma sunuyor" dedi. Oto branşında 360 derece teminat açığını kapatan tek sigorta şirketi olduklarının altını çizen Erdoğan şu değerlendirmeyi yaptı: "Şu anda oto tarafındaki teminat açıklarını 360 derece kapatan tek sigorta şirketi var, o da Ray Sigorta. KaskoBLACK, KaskoFlex, LimitsizİMM ve Trafik Tamamlayıcı Sorumluluk Sigortası başta olmak üzere yenilikçi ürünlerimizle; her müşterinin ihtiyacına özel portföy sunuyoruz. "