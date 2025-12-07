Katarlı fon Al-Daar’dan 350 milyon dolarlık yatırım

Kentsel dönüşümün canlanması ve turizm konutu belgesiyle ilgili yapılan kanuni düzenlemeler fon yatırımcısının rotasını Türkiye'ye çevirtti. 2016 yılında Türkiye'ye gelen ve bugüne kadar gayrimenkul, sanayi ve fintech sektörlerine 600 milyon dolarlık yatırım yapan Katar merkezli Al-Daar Investments, önümüzdeki üç yıllık vizyonda 350 milyon dolarlık yatırım planladı. Kentsel dönüşüm projelerine odaklanan fon, gayrimenkul şirketlerinin işbirliğinde turizm konutu inşa ederek uluslararası otel gruplarıyla işletmeyi hedefliyor.Yabancı fonların Türkiye'ye ilgisinin bariz bir şekilde yükselişe geçtiğini belirten Al-Daar Investments Körfez ve Türkiye Temsilcisi Halit Sönmez, "Ekonomik programın öngörülebilirliği, yabancı fonların risk iştahını artırıyor. Genç nüfus, üretim kapasitesi ve Türkiye'nin bölgesel konumu da güçlü bir yatırım hikâyesi oluşturuyor. Özellikle turizm konutlarında yapılan yasal düzenlemeler, kısa ve orta vadeli kiralama geri dönüşlerini hem yüksek hem de stabil noktaya çekti. Kentsel dönüşümle ilgili düzenlemeler de ilgimizi çekti" şeklinde konuştu. İstanbul'daki kentsel dönüşüm projelerine odaklandıklarını belirten Sönmez, 350 milyon dolarlık bir yatırım bütçesi ayırdıklarını ve 1 milyon metrekare inşaat hedeflediklerini söyledi.Sönmez, "Şu anda İstanbul'da farklı lokasyonlardaki kentsel dönüşüm projeleri için görüşmelerimiz devam ediyor. Bunlardan bazılarında son aşamaya geldik, 2026'da yatırıma başlayacağız. Gayrimenkul şirketlerine fon sağlayarak yatırımı ilerleteceğiz. Daha çok otel ve turizm konutu olabilecek projelerle ilgileniyoruz. Yani bir yeri dönüştürüp hem otel hem turizm konutu yapmayı planlıyoruz. Bu otel ve konutları da uluslararası turizm şirketleri işletecek. Bu projelerin yatırıma dönmesiyle birlikte yaratacağı değer 1 milyar doları bulacak" dedi. Abu Dhabi ve Dubai'de markalı konut ve otel yatırımları olduğunu aktaran Sönmez, "Orada da markalı konutlara yatırım yaptık. Bunlardan bazıları turizm konutu olarak kiraya verildi. Bu modeli Türkiye'de de hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.Al-Daar Investments olarak kendilerini Türkiye ile Körfez arasında stratejik bir köprü olarak konumlandırdıklarını anlatan Halit Sönmez, "Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katarlı yatırımcıların Türkiye'deki fırsatlara erişimini kolaylaştırırken, Türk şirketlerini de Katar ve BAE de yeni ortaklıklara yönlendiriyoruz" dedi. Sadece gayrimenkul projeleri değil kültürel organizasyonlara da sponsorluk yaptıklarını aktaran Sönmez, şöyle devam etti: "Bu yıl BAE Büyükelçisi H.E. Saeed Thani Al Dhaheri'nin resmi olarak katıldığı bir gece düzenledik. Bu gecede dizi ve film endüstrisinde ihracat yapan yapımcı şirketlerin yetkilileriyle BAE'nin önde gelen medya kuruluşlarını İstanbul'da bir araya getirdik. Buradaki görüşmelerin devamı gelecek. Hedefimiz Türk yapım şirketlerinin yurtdışında da projeler yapmasına katkı sağlamak."SPKtarafından, Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun hayata geçirilmesinin önemli bir adım olduğuna dikkat çeken Sönmez, "Kentsel dönüşümle ilgili ilgili bakanlıkların ve yerel yönetimlerin yapıcı yaklaşımları şehrin merkezinde kalan prime lokasyonlarda hem yatırımcıya hem de bundan faydalanacak kullanıcıya turizm konutu geliştirme konusunda ciddi fırsatlar sunuyor" şeklinde konuştu. "Ancak daha büyük fonların girişi için üç kritik alan var" diyen Sönmez, şöyle devam etti: "Regülasyonların sadeleşmesi, veri şeffaflığının artması ve ESG standartlarının daha güçlü entegrasyonu. Türkiye bu üç alanda ilerledikçe, yabancı sermaye akışı çok daha hızlanacak."