Katılım bankaları 1 trilyonu aştı

Kamu sermayeli oyuncuların katılımı ile hızlı büyümesini sürdüren katılım bankacılığı aktif büyüklüğünde tarihi bir eşiği geride bıraktı. Bankacılık sistemindeki payını da tarihin en yüksek seviyesine çıkaran sektör 2025 yılı için belirlediği "Yüzde 15" pay hedefine emin adımlarla ilerliyor.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) açıkladığı temmuz ayı verilerine göre bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü temmuz sonu itibarıyla 12.3 trilyon lirayı aşarken, katılım bankacılığının büyüklüğü ise 1 trilyon 16 milyar liraya ulaştı. Bankacılığın aktifinde son 1 yılda yüzde 83'lük büyüme yaşanırken, katılım bankacılığındaki büyüme yüzde 102'ye ulaştı. 2021 sonundan bu yana bakıldığında ise ilk 7 ayda bankacılık sektörü yüzde 33.5, katılım bankacılığı ise yüzde 42 büyüdü.Bankacılık sektöründen daha hızlı büyüyen katılım bankalarının toplam sistem içerisindeki payı ise yüzde 8.3 ile tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Katılım bankalarının sistemdeki payı 2021 sonunda yüzde 7.8, 2020 sonunda ise yüzde 7.1 seviyesinde bulunuyordu. 2017 sonundan bu yana bankacılık sektörü yüzde 277 büyürken, katılım bankaları yüzde 534 büyüdü. Sistemdeki payları ise bu dönemde ikiye katlandı.Türkiye katılım bankacılığı sektörü için hazırlanan Katılım Bankacılığı Strateji Güncelleme Raporu'nda (2021-2025) 2025'te bankacılık sektöründen yüzde 15 pay alınması hedefleniyor. Strateji Belgesi'nde, yüzde 15'lik pay hedefine ulaşılabilmesi için 2020-2025 arasında yıllık ortalama yüzde 31 aktif büyümesi sağlanması gerektiğine işaret edildi. Yüzde 15 pazar payı senaryosu ile 2025'te sektörün aktif büyüklüğünün 1 trilyon 771 milyar lira, kullandırılan fonların 1 trilyon 63 milyar lira, menkul değerler portföyünün 177.2 milyar lira, toplanan fonların 1 trilyon 45 milyar lira, öz kaynakların ise 156.8 milyar lira olması öngörülüyor.BDDK verilerine göre temmuz sonu itibarıyla son 1 yılda bankacılık sektörünün kredi hacmi yüzde 68 artarak 6.5 trilyon liraya çıkarken, katılım bankacılığının kullandırdığı fonlar ise yüzde 98'lik büyüme ile 487.5 milyara ulaştı. Aynı dönemde bankacılık sektörünün mevduat hacmi yüzde 90'lık büyüme ile 7 trilyon 457 milyara çıkarken, katılım bankacılığının topladığı fonlar ise yüzde 113.5 artarak 810.1 milyara ulaştı. Katılım bankacılığının mevduattaki payı yüzde 9.5'ten 10.8 yükseldi.