Katkılı salça üreten işletmeye Bakanlık’tan yasal müdahale

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, denetimlere ilişkin bilgi verildi.

Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişiminin en büyük öncelik olduğu belirtilen paylaşımda, "Hatay-Antakya'da gıda denetçisi ekiplerimizin yaptığı denetimler sonucunda, salça posası ve çeşitli katkılar kullanılarak salça üretimi yapıldığı belirlenmiş, domates posası/biber salçası görünümünde 36 ton ürün muhafaza altına alınmış, depoda bekletilen 6 ton domates posası imha edilmiş, işletmeyle ilgili yasal işlem başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, denetimlerin aralıksız sürdüğü ve gıda güvenilirliğini hiçe sayan hiçbir girişime geçit verilmediği kaydedildi.