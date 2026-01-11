Katma değerli ürünlerle kalkınma devam ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Kasım ayına ilişkin sanayi üretimi verilerini açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise açıklanan rakamlara ilişkin olarak sosyal medyadan yayınladığı mesaj ile değerlendirmelerde bulundu.TÜİK tarafından açıklanan 2025 yılı Kasım ayına ilişkin sanayi üretimi verilerinde, sanayi üretim endeksi kasımda aylık bazda yüzde 2.5, yıllık bazda yüzde 2.4 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2.7 arttı. Kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4.8 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi ise yüzde 3.1 arttı.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yıllık artışın yanı sıra yüksek teknolojili ürün üretim verilerine de dikkat çekerek, "Yüksek teknolojili ürünlerin üretiminde yıllık yüzde 30.9 ve aylık yüzde 10.5 artış gerçekleşti. Milli Teknoloji Hamlemizin en önemli bileşeni olan yüksek teknoloji grubu ürünler, üretimde büyümenin lokomotifi olmaya devam ediyor. Sanayicilerimiz ve emekçilerimiz, katma değerli üretimleriyle ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamayı sürdürüyor" dedi.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kasım ayı sanayi üretimi verilerini değerlendirdi. Bakan Şimşek, şunları söyledi: "Reform yılı olarak ilan ettiğimiz 2026'da kaynakların etkin kullanımını esas alan, istihdamı gözeten ve sanayide verimlilik, rekabetçilik ile sürdürülebilirlik odaklı dönüşümü hedefleyen politikamızı hızlındıracağız. İmalat sanayisinde 24 alt sektörün 19'unda aylık bazda görülen büyüme, iyileşmenin genele yayıldığını gösteriyor. Sermaye malı ve yüksek teknoloji gruplarında güçlü seyir ise potansiyelimizi artırmaktadır."