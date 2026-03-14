Kavurma ve köftede tek tırnaklı hayvan eti

TARIM ve Orman Bakanlığı, gerçekleştirdiği denetimler sonucunda taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen ürünlere ilişkin listesini güncellemeye devam ediyor. Son incelemelerde sağlığı tehlikeye düşürebilecek şekilde uygunsuzluk tespit edilen çay, şarküteri ürünleri, renklendiriciler, bal, baharat, yağ, yoğurt ve pekmez gibi birçok ürün kamuoyuna duyuruldu. Yapılan analizlerde bazı kıyma, kavurma ve köfte ürünlerinde tek tırnaklı hayvan eti kullanıldığı belirlenirken; sucuk, kebap ve pide harçlarında ise sakatat kullanımına rastlandı.