Kayıp kaçak oranını azaltmalıyız

İÇME suyunda kayıp ve kaçağa dikkat çeken Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, "Türkiye'nin kayıp kaçak ortalaması yüzde 33 civarında. Hızla bu oranı aşağılara çekmemiz gerekiyor" dedi. İçmesuyu ve Atıksu Yönetimi Çalıştayı'na katılan Kirişci, 53 projenin hayata geçirilmesiyle 2.6 milyar metreküp içme suyunun sağlanacağını duyurdu. Devlet Su İşleri'nin (DSİ) 386 proje üreterek yılda 5 milyar metreküp içme suyu sağladığını belirten Bakan Kirişci, içme suyunun etkin kullanımına ve atık suyun yeniden kazanımına vurgu yaptı.