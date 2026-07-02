Kazak milyardere Turkish Bank vizesi

KAZAKİSTAN kökenli milyarder Timur Turlov tarafından kurulan uluslararası finans ve yatırım holdingi Freedom Holding, Turkish Bank'ın devralınmasına yönelik süreçte önemli bir eşiği geride bıraktı. İşlem için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Rekabet Kurumu onaylarının alınmasıyla satın alma sürecinde yeni aşamaya geçildi. BDDK ile Rekabet Kurumu, Freedom Holding Corp. iştiraki Freedom Finansal Hizmetler A.Ş.'nin, Turkish Bank A.Ş.'nin sermayesinin yüzde 99.32'sini devralmasına resmi onay verdi. Şubat 2026'da imzalanan hisse alım sözleşmesi kapsamında gerçekleşecek işlem, yalnızca Turkish Bank A.Ş.'yi kapsıyor. Grubun İngiltere ve KKTC'deki bankacılık faaliyetleri ile diğer varlıkları satışın dışında.

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