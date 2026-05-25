Kazalara 71 milyar ödendi

Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre, trafik ve kasko sigortalarında 2026 yılının ilk çeyreğinde ödenen toplam tazminat tutarı 70.9 milyar liraya ulaştı. Ocak-mart döneminde toplam 1 milyon 402 bin 346 mağdura ödeme yapılırken, artan araç sayısı, yükselen onarım maliyetleri ve hasar frekansındaki artış sektörün tazminat yükünü önemli ölçüde büyüttü. Türkiye Sigorta Birliği'nin Motorlu Taşıtlar Sigorta İstatistikleri'nden derlenen verilere göre, yılın ilk üç ayında trafik ve kasko branşlarında toplam 105.7 milyar liralık prim üretimi gerçekleşti. Aynı dönemde ödenen tazminat tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43.4 artarken, ödeme yapılan mağdur sayısında yüzde 5.6 yükseliş kaydedildi.

TRAFİK SİGORTASINDA 45 MİLYAR LİRALIK ÖDEME

Zorunlu trafik sigortası kapsamında sigorta şirketleri yılın ilk çeyreğinde toplam 45.2 milyar lira tazminat ödemesi gerçekleştirdi. Bu branşta ödeme yapılan mağdur sayısı ise 960 bin 343 oldu. Araç tiplerine göre en yüksek tazminat ödemesi 25.8 milyar lirayla otomobiller için yapılırken, kamyonetler 9.2 milyar lirayla ikinci sırada yer aldı. Kamyonlar için ödenen tazminat tutarı ise 2.1 milyar lira olarak gerçekleşti. Aynı dönemde trafik sigortası kapsamında tüm araç tiplerinde toplam 6 milyon 405 bin 552 adet teminat sağlanırken, yazılan prim tutarı 66 milyar liraya ulaştı. İsteğe bağlı yaptırılan ve araç sahiplerinin kendi araçlarını güvence altına alan kasko sigortasında ise yılın ilk üç ayında toplam 25.7 milyar liralık tazminat ödemesi yapıldı. Bu branşta ödeme yapılan mağdur sayısı 442 bin 3 olarak kaydedildi. Kasko tarafında da en yüksek ödeme 18.2 milyar lirayla otomobiller için gerçekleşti. Kamyonetler için 3 milyar lira, çekiciler için ise 1.8 milyar lira tazminat ödendi. Kasko sigortasında toplam 2 milyon 272 bin 179 adet teminat sağlanırken, prim üretimi 39.7 milyar liraya ulaştı.