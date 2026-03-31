KDK’dan mevzuat değişikliği tavsiyesi: Emekli maaşlarında tarihe göre oluşan farklar ne olacak?

'ENFLASYON DALGALANMALARI MAAŞLARI ETKİLİYOR'

KDK'nın değerlendirmesinde, uyuşmazlığın temelinde aynı koşul ve şartlara sahip sigortalıların yalnızca tahsis talep tarihine bağlı olarak farklı tutarda emekli aylığı alması olduğu vurgulandı. 2008 sonrası yürürlüğe giren sistemde yapılan düzenlemeler nedeniyle, özellikle enflasyon oranlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak emekli aylıklarında yıllar arasında ciddi farklar oluşabildiği kaydedildi. Kararda, yüksek enflasyon yaşanan bir yılı takip eden dönemde enflasyonun düşmesi halinde, sonraki yıl emekli olan sigortalıların daha düşük aylık alabildiği, bu durumun 2024 yılı için de geçerli olduğu belirtildi. Nitekim 2024 yılı Aralık ayında emeklilik başvurusunda bulunan bir sigortalı ile aynı kişinin 2025 yılı Ocak ayında başvurması halinde bağlanacak aylıklar arasında yaklaşık yüzde 30 fark oluşabildiği ve bu farkın ilerleyen yıllarda da devam edebileceğinin tespit edildiği ifade edildi.