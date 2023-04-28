'MİLLİ SİHA'LARIN TAARRUZU GÜCÜNÜ BİR ÜST SEVİYEYE ÇIKARACAK'



Bayraktar KEMANKEŞ seyir füzesi hakkında bilgi veren BAYKAR Mühendisi Burak Özbek, "TEKNOFEST 2023 çerçevesinde şuanda Bayraktar KEMANKEŞ'in yanındayız. Bayraktar KEMANKEŞ, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Bayraktar AKINCI gibi milli SİHA platformlarımızın taarruzu gücünü bir üst seviyeye daha çıkaracak bir platform. Aslında biz Bayraktar KEMANKEŞ'i milli akıllı seyir füzesi diyoruz. bunu bu özelliği getiren iki, üç tane farklı sebepleri var. Kendi üzerindeki jet motoruyla bir saate yakın havada kalabiliyor. Jet motoru olduğu için yüksek hızla hareket edip uzun menzile kadar gidide biliyor. Aynı zamanda KEMANKEŞ'in bütün uçuş bilgileri ve video görüntüleri de TB2'ye aktarılıyor. Dolayısıyla TB2'den şuanda 50 kilometre kısa vade de 100 kilo metreye çıkacak bir haberleşme menziline sahip oluyorsunuz. TB2'nin de kendi üstünden yaklaşık 200 kilometreden haberleştiğini düşünürseniz. 300 400 kilometreye kadar bir haberleşme menziliniz oluyor ki ciddi bir rakam. TB2 tarafından taşınıyor. Dolayısıyla mini sınıfına giriyor. Ama tıpkı bir uçak gibi, bir seyir füzesi gibi belli bir rotayı takip edebiliyor. Hedef üzerine geldiği zaman hedefi araya biliyor. fırsat hedefi gerçekleştirdiği zaman oraya bir taarruz gerçekleştirebiliyor" dedi.

Baykar Mühendisi Burak Özbek: "KEMANKEŞ, milli SİHA'ların taarruzu gücünü bir üst seviyeye çıkaracak" | Video