Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu

AFET bölgesini yeniden ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışmaya devam eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kentsel dönüşüme ivme kazandıracak yeni bir adım daha attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnamede Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın kurulduğu duyuruldu.Yeni başkanlığın altında 3 ayrı genel müdürlük de oluşturuldu. Müdürlüklerden ilki olan Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, Marmara Bölgesi dışındaki kentsel dönüşüm çalışmalarından sorumlu olacak. Marmara Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ise yalnızca bu bölgedeki çalışmalara odaklanacak. Bir diğer genel müdürlük olan Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü de kaynak teminini sağlayacak. Türkiye'nin yapı stokunu daha da güçlendirmek ve afet riskine karşı güvenli yapılar inşa edebilmek amacıyla kurulan başkanlık ile ülke genelindeki kentsel dönüşüm faaliyetleri yeni bir ivme kazanacak. Başkanlık bünyesinde Marmara Bölgesi'ne özel olarak ayrı bir genel müdürlük oluşturulması dikkat çekerken, bu sayede başta İstanbul olmak üzere bölge şehirlerindeki çalışmaların hızlanması hedefleniyor.Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Müdürlüğü ise taşınmazların tarama, planlama, değerleme, geliştirme ve arsa üretim çalışmalarını üstlenecek. Bu çerçevede ülke genelindeki tescil dışı alanların tespiti yapılıp hazine adına tescili sağlanacak. Tescil dışı alanlarla hazine taşınmazlarını planlayarak satışını gerçekleştirecek olan müdürlük, bu sayede kentsel dönüşüm faaliyetlerine de önemli bir finansman kaynağı oluşturacak.ÇEVREŞehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Yeni Başkanlığımız ile kentsel dönüşüm çalışmalarımızı çok daha hızlı ve etkin bir şekilde yürüteceğiz. Bir genel müdürlüğümüz sadece Marmara Bölgesi'ndeki kentsel dönüşüm sürecini yürütecek, diğer genel müdürlüğümüz ise Marmara dışında kalan bölgelerdeki çalışmalara yönelecek. Bu modelle hazineye mali bir yük oluşturmadan güçlü şehirler hazırlayacağız" dedi.