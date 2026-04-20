Kentsel dönüşüme 14 yılda 205 milyar lira destek

1990'lı yıllarda adı bile anılmayan kentsel dönüşüm faaliyetleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2012 yılında başlattığı seferberlikle eşi benzeri görülmemiş bir sıçrama yaşadı. 14 yıllık süre zarfında acil müdahale gerektiren 2 milyon 350 bin riskli yapı kentsel dönüşüm sürecine dahil edildi. Bu konutlardan 2.1 milyonunda çalışmalar başarıyla tamamlandı. Böylece deprem korkusuyla yaşayan yaklaşık 10 milyon vatandaş güvenli yuvalarına yerleşmiş oldu. Halihazırda yurt genelinde 250 bine yakın konutun dönüşüm faaliyetleri devam ediyor.

İSTANBUL'DA SON DURUM

Deprem korkusunu derinden hisseden İstanbul da bu süreçte tarihi bir dönüşümden geçti. Bu kapsamda 14 yılda 930 bine yakın riskli yapı, depreme dayanıklı konutlara dönüştü. İstanbul'da dönüşüm projeleri kapsamında halen 150 bine yakın konutta inşaat çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmaların da tamamlanmasıyla birlikte kentte yeni yuvasına yerleşen vatandaş sayısı 4 milyonu aşmış olacak. Öte yandan halen 600 bin riskli konut ve iş yerinin bulunduğu megakentte, 'Yarısı Bizden' kampanyası ile evini yenilemek isteyenlere de her bir konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği sağlanıyor. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşın can ve mal güvenliğini teminat altına alan dönüşüm faaliyetleri çerçevesinde; kira yardımı, faiz desteği, proje ve kamulaştırma giderleri için sağlanan toplam destek tutarının ise 205 milyar liraya ulaştığı öğrenildi. Kararlı politikalar çerçevesinde destek tutarları her geçen sene artmaya devam ediyor.

YAPI DENETİMDE YOĞUN MESAİ

Öte yandan yapı denetimde de bakanlık eliyle sıkı çalışmalar devam ediyor. Halihazırda ülke genelinde belgelendirilen aktif 2 bin 606 adet yapı denetim kuruluşunda 16 bin 116 adet mimar ve mühendis, denetçi olarak görev alıyor. Bugüne kadar yaklaşık 828 milyon metrekarelik inşaat alanının denetimi gerçekleştirildi.