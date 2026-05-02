Haberler Ekonomi Haberleri Kerkük-Ceyhan petrol hattında sona yaklaşıldı
Giriş Tarihi: 2.05.2026

Irak Petrol Bakanlığı, Kerkük-Ceyhan petrol boru hattı üzerinden petrol sevkiyatının yeniden başlatılmasına yönelik bakım ve onarım çalışmalarında sona yaklaşıldığını duyurdu. Günlük 600 bin varil taşıma kapasitesine sahip hattın yeniden devreye alınmasının, Irak'ın petrol ihracatı açısından stratejik alternatif bir güzergah oluşturacağı ve ulusal ihracatın istikrarına katkı sağlayacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca, Basra-Hadise petrol boru hattı projesinin uygulanmasına başlandığı da bildirildi. Yaklaşık 700 kilometre uzunluğundaki yeni hat günlük 2.5 milyon varil ihracat kapasitesine sahip olacak.
