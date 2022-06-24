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Giriş Tarihi: 24.6.2022 16:29

Keşideci Ne Demek? Hukukta Ve Muhasebede Keşideci Kime Denir Ve Ne İş Yapar?

Keşideci Ne Demek? Hukukta Ve Muhasebede Keşideci Kime Denir Ve Ne İş Yapar?

Hukuk ve muhasebe alanlarında kullanılan pek çok terim mevcuttur, bu terimlerin bazıları yeni öğrenilen ya da anlamı bilinmeyen kelimeler olabilir. Keşideci terimi de, iş hayatında sıklıkla duyduğumuz ve bahsi geçen alanlarda belli görevleri yerine getiren kişiler için kullanılan bir kelimedir. Peki, keşideci ne demek? Keşideci ne iş yapar? Bu suallerin yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Kurumsal şirketlerin, firmaların ve bazı kurumların muhasebe bölümlerinde yer alan evraklar vardır, bu evrakların bazılarına poliçe ismi verilir. Poliçelerde yazan üç farklı taraflardan birisi de keşidecidir. Bu yazımızda 'Keşideci ne demek?, Hukukta ve muhasebede keşideci kime denir?' sorularının yanıtlarını derleyip bir araya getirdik. İşte detaylı bilgiler...

Keşideci Ne Demek Ve Ne İş Yapar?

Keşideci kelimesi çek düzenleyen kişi anlamına gelmektedir. Poliçe, bir kişinin emri üzerine diğer bir kişiye verilen ödeme yetkisini kapsayan evraka verilen isimdir. Poliçeler üç taraflı olmaktadır, bu taraflar keşideci, lehtar ve muhataptır. Keşideci, poliçeyi düzenleyen ve lehtar ile muhatap arasındaki kişidir.

Muhasebe alanında keşideci, çek ile ilgili bütün işlemlerde adı geçen sorumlu kişidir. Çek hazırlama işini halleden keşidecilerin tek sorumluluğu bununla sınırlı değildir. Çekler kıymetli evraklar arasında yer aldığı için keşidecilerin pek çok yükümlü olduğu sorumlulukları vardır, bunları şöyle sıralayabiliriz;

  • Keşideci çeki mutlaka imzalamalıdır.
  • Çek üzerinde keşidecinin ad, soyad ve banka hesap bilgileri yazmalıdır.
  • Çek üzerine yazılacak değer hem yazıyla hem de rakamla ifade edilmelidir.
  • Keşideci çekin üzerine ödeme yerini kesinlikle yazmalıdır.
  • Rakam ve yazı ile belirtilen bedel arasında bir farklılık ortaya çıkmış ise keşideci yazıyla belirtilen bedeli ödemekle yükümlüdür.

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