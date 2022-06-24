Keşideci Ne Demek? Hukukta Ve Muhasebede Keşideci Kime Denir Ve Ne İş Yapar?

Kurumsal şirketlerin, firmaların ve bazı kurumların muhasebe bölümlerinde yer alan evraklar vardır, bu evrakların bazılarına poliçe ismi verilir. Poliçelerde yazan üç farklı taraflardan birisi de keşidecidir. Bu yazımızda 'Keşideci ne demek?, Hukukta ve muhasebede keşideci kime denir?' sorularının yanıtlarını derleyip bir araya getirdik. İşte detaylı bilgiler...

Keşideci Ne Demek Ve Ne İş Yapar?

Keşideci kelimesi çek düzenleyen kişi anlamına gelmektedir. Poliçe, bir kişinin emri üzerine diğer bir kişiye verilen ödeme yetkisini kapsayan evraka verilen isimdir. Poliçeler üç taraflı olmaktadır, bu taraflar keşideci, lehtar ve muhataptır. Keşideci, poliçeyi düzenleyen ve lehtar ile muhatap arasındaki kişidir.

Muhasebe alanında keşideci, çek ile ilgili bütün işlemlerde adı geçen sorumlu kişidir. Çek hazırlama işini halleden keşidecilerin tek sorumluluğu bununla sınırlı değildir. Çekler kıymetli evraklar arasında yer aldığı için keşidecilerin pek çok yükümlü olduğu sorumlulukları vardır, bunları şöyle sıralayabiliriz;