Kevin Warsh resmen Fed Başkanı oldu! Trump: Yakında faiz oranları düşecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh, yemin ederek görevine başladı.

Beyaz Saray'daki törende konuşan Trump, Warsh'un Fed'e liderlik etmek için son derece donanımlı olduğunu belirterek, "Kevin'ın tamamen bağımsız olmasını istiyorum. Bana ya da başka birine değil, sadece doğru olduğuna inandığı şeye odaklansın" dedi.

Warsh'un 35 yaşında Fed tarihinin en genç yönetim kurulu üyelerinden biri olduğunu anımsatan Trump, liderlik edeceği kuruma karşı derin bir saygı duyduğunu söyledi.

"KEVİN, FED'E OLAN GÜVENİ YENİDEN TESİS EDECEK"

Fed'in son yıllarda temel görevlerinden uzaklaştığını savunan Trump, kurumun iklim politikaları ve çeşitlilik, eşitlik, kapsayıcılık gibi alanlara yöneldiğini dile getirdi.

Trump, eski yönetim döneminde bütçe açığının büyüdüğünü ve ABD'nin yüksek enflasyonla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Kevin, Fed'e olan güveni yeniden tesis edecek, bu siyasi yelpazenin her kesiminden Amerikalılar ve dünyanın dört bir yanındaki insanlar için son derece önemli ve herkesin gözü Kevin'in üzerinde olacak." diye konuştu.

Warsh'un ekonomik büyümeye yaklaşımının bazı seleflerinden farklı olduğuna işaret eden Trump, "Enflasyonu durdurmak istiyoruz ancak büyüklüğü durdurmak istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Warsh'un "pozitif ekonomik büyümeyi" hedeflediğini, ekonomik büyümenin enflasyon anlamına gelmediğini vurguladı.

Warsh'ın, Fed'e "ihtiyaç duyulan" reform ve modernizasyonu getireceğini kaydeden Trump, "modası geçmiş" veri toplama yöntemlerini dönüştüreceğini, "hatalı" modellere olan bağımlılığı azaltacağını ve Fed'in sözle yönlendirme olarak adlandırılan uygulamasını sınırlayacağını belirtti.

Trump, yönetiminin Warsh'a tam destek vereceğinin altını çizdi.