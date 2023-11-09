Kilosu tam tamına 600 bin TL! Dünyanın en pahalı baharatının o ilde hasadı başladı

Yozgat'ta adını Karabük'ün Safranbolu ilçesinden alan ve dünyanın en pahalı baharatları arasında bulunan safran bitkisinin hasadına başlandı. Gıda, ilaç ve kozmetik gibi birçok alanda kullanılan safran bitkisinin kilogramı kalitesine göre 600 bin liraya kadar çıkıyor.



Banka müdürlüğünden emekli olduktan sonra Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Cihanşarlı köyüne yerleşen 54 yaşındaki Arif Tüysüz, kilogramı 600 bin lirayı bulan safran bitkisini yetiştirmeye karar verdi. 9 yıldır çiftçilikle uğraşan ve bu zaman zarfında birçok aromatik bitki üreten Tüysüz, 5 dönüm alan üzerine 80 bin safran soğanı ekti. Sonbahar çiçeği olarak da adlandırılan safran bitkisinin hasadına ekim ayı ile birlikte başlayan Tüysüz, dönümden 300 gram verim elde etmeyi hedefliyor.



3 bin 500 yıllık geçmişe sahip olan, Bizans döneminde Batı Anadolu'da ticareti yapılan, Osmanlı döneminde de önemini koruyan ve "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safranın sökümü de çok ince bir işçilikle yapılıyor. Anti tümör özelliğinin olduğu bilinen safran bitkisi, kanser, öksürük, astım, bronşit, cilt, bağışıklık ve hormon bozukluğu gibi hastalıklara da iyi geliyor. Mutluluk hormonu serotonin salgılanmasına yardımcı olduğu için dünyada "mutluluk iksiri" olarak da bilinen safran bitkisi ayrıca kendi miktarının 100 bin katı suyu sarı renge boyuyor.