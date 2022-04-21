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Giriş Tarihi: 22.4.2022

Kinder çikolata ürünleri toplatılıyor

Kinder çikolata ürünleri toplatılıyor
TARIM ve Orman Bakanlığı, Belçika'da üretilen Kinder markalı bazı ürünlerin Salmonella bakterisi riskine karşı toplatılmasına karar verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi: "Avrupa Birliği vakaya ilişkin güncel tespitleri bütün ülkelerle paylaşmaya devam etmektedir. Ülkemize de, 8 Temmuz 2022 tüketim tarihli, L329R03 parti numaralı Kinder Schoko Bons ve 15 Temmuz 2022 tüketim tarihli, 1336R03 parti numaralı Kinder Schoko Bons ürünlerine ilgili bildirim yapılmıştır. Bu kapsamda bahse konu ürünler için Bakanlığımızca toplatma kararı alınmıştır. Resmi kontrollerimiz devam etmektedir."
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Kinder çikolata ürünleri toplatılıyor
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