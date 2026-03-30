Kira beyannamesi için son 2 gün

Kira geliri elde eden gayrimenkul sahiplerinin 31 Mart'a kadar beyannamelerini vermeleri gerekiyor. Konuttan 2025'te 47 bin liranın, iş yerinden ise 330 bin liranın üzerinde kira alan gayrimenkul sahiplerinin vergilerini ödemesi gerekiyor. Gelir vergileri mart ve temmuz sonuna kadar iki eşit taksitle ödenebiliyor. Geçen yıl elde edilen kira gelirlerine ilişkin verilecek vergi beyannamesine ilişkin merak edilen soruların cevapları şöyle:

Kimlerin beyanname doldurma zorunluluğu bulunuyor?

2025'te konuttan yıllık 47 bin lira, iş yerinden 330 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri, gelir vergisi ödeyecek.

Kira beyannamesi nasıl doldurulacak?

Mülk sahipleri, Başkanlığın "gib. gov.tr" internet adresindeki "Hazır Beyanname Sistemi " üzerinden beyanname işlemlerini yapabilecek, Dijital Vergi Dairesi'nden de hazır beyana ulaşılabilecek. Ayrıca, vergi dairelerinden de beyanname verilebilecek.

Geçmiş veya gelecek yıllar için kira gelirinin tahsil edilmesi halinde beyanname ne zaman verilecek?

Mükellefler tarafından geçmiş yıllara ait tahsil edilen kira bedelleri, tahsil edilen yılın hasılatı sayılacak. Gelecek yıllara ait olup, peşin olarak tahsil edilen kira bedelleri, ödemenin yapıldığı yılın değil, ilgili olduğu yılın geliri olacak. Buna göre beyan edilecek.

Gurbetçilerin, Türkiye'de kiraya verdiği mülkler için beyanname vermeleri zorunlu mu?

Yurt dışında yaşayan ve sistem üzerinden beyanname vermek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, mavi kartlılar ve yabancı kimlik numarası sahibi yabancılar, dış temsilciliklerden e-Devlet şifresi alabilecek. Ayrıca, beyannameyi Hazır Beyan Mobil Uygulaması aracılığıyla da cep telefonlarından gönderebilecek.

Birden fazla kişinin meskene ortak olması durumunda beyanname nasıl verilecek?

Kişilerden her birinin kendi hissesine karşılık gelen kira gelirini beyan etmesi gerekiyor.

Beyanname verilmezse cezai işlem uygulanacak mı?

Verilmesi zorunlu beyannamelerin süresinde verilmemesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilecek. Verginin süresinde tahakkuk edilmemesi durumunda verginin bir katı vergi ziyaı cezası uygulanacak.

Vergi nasıl ödenecek?

Dijital Vergi Dairesi'nden veya GİB mobil uygulamasından, anlaşmalı bankaların banka-kredi kartı, banka hesabından havale yoluyla, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar ile vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebilecek.

Taksitlendirme var mı?

Vergilerin birinci taksiti, damga vergisiyle birlikte 31 Mart'a, ikinci taksiti de 31 Temmuz'a kadar ödenebilecek.

MALİYE EKSİK BEYANLARI YAKIN TAKİBE ALDI

Gelir İdaresi Başkanlığı, yapay zekâ destekli analiz sistemleriyle, beyan dışı bırakılan ya da düşük beyan edilen gelirleri tespit etmeye başladı. Ayrıca, Mekansal Veri Analizi (MEVA) Projesi'yle gayrimenkul sektörüne yönelik alım-satım işlemleri detaylı incelenerek kapsamlı fiyat analizleri gerçekleştiriliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eksik yapılan veya hiç yapılmayan beyanlar nedeniyle mükelleflerin ilerleyen süreçte mali yaptırımlarla karşılaşabileceğine dikkati çekti.