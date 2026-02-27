Kira geliri olanlar dikkat

Milyonlarca konut, işyeri ve arazi sahibini ilgilendiren kira geliri vergisinin beyanname süreci başlıyor. Konut, işyeri, arazisini kiraya veren kişiler mart ayında beyanname vererek vergisini tahakkuk ettirecek ve ödeme süreci başlayacak. 2025 takvim yılına ait Gelir Vergisi Beyannamesi'ni 1-31 Mart 2026 tarihleri arasında https://intvrg. gib.gov.tr/hazirbeyan adresinden verebilecek. Tahakkuk eden ödemeler birinci taksit damga vergisi ile birlikte 31 Mart 2026, ikinci taksit 31 Temmuz 2026 tarihine kadar ödenecek.

KİMLER BEYAN EDECEK?

Konut kira geliri, 2025 yılı için 47 bin liralık istisna tutarını aşanlar, tevkifata tabi iş yeri kira gelirlerinin brüt tutarı 2025 yılı için 330 bin liralık beyanname verme sınırını aşanlar, kesinti ve istisnaya konu olmayan kira geliri toplamı 2025 yılı için 18 bin liralık beyanname verme sınırını aşanlar ve tutarına bakılmaksızın tevkifata ve istisnaya konu olmayan kira geliri elde edenler beyanname verecek. Sadece konut amaçlı kiralanan gayrimenkullerden elde edilen gelirler için 47 bin liralık istisna uygulanacak. Bu tutarın üzerinde gelir elde edenler, beyan edecekleri kira gelirinden istisna tutarını düşebilecek. İstisna sınırının altında kira geliri olan kişiler ise beyannamelerini vermek zorunda olmayacak. Birden fazla konuttan kira geliri elde edilmesi durumunda, istisna toplam kira geliri üzerinden yalnızca bir kez uygulanacak.

Ayrıca, bir konutta birden fazla kişi ortak ise, istisna her ortak için ayrı ayrı hesaplanacak. Kiraya verenler, aydınlatma, ısıtma, su, asansör, sigorta, vergi, harç, bakım, onarım ve amortisman gibi giderleri, şartları sağlandığında kira gelirinden düşebilecek. Ayrıca kiracılardan ödenen kira bedelleri veya tazminatlar da bu kapsamda değerlendirilebilecek. İsteyen mükellefler, bu giderler yerine kira gelirinin yüzde 25'ini götürü olarak düşebilir; götürü usulünü seçenler ise iki yıl boyunca bu yöntemden ayrılamaz.

İSTİSNA KİMLERİ KAPSAMIYOR?

TİCARİ, zirai veya mesleki kazançlarını beyan etmek zorunda olan kişiler ile istisna kapsamında konut kira geliri elde edenler, 2025 yılı için belirlenen 1 milyon 200 bin TL'lik toplam gelir sınırını aşmaları hâlinde istisnadan faydalanamayacak. Bu kapsamda, ücret, menkul ve gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratların gayri safi toplamı bu sınırı geçerse, idarenin tespitine göre kira gelirini süresinde beyan etmeyen veya eksik beyan edenler, istisna uygulamasından yararlanamayacak.