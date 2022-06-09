Kira zamlarına yeni düzenleme: Hem kiracıyı hem ev sahibini koruyacak

Türk Borçlar Kanunu'na eklenen maddeye göre, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih ile 1 Temmuz 2023 tarihine kadar yenilenen kira sözleşmelerinde artış yüzde 25'i geçemeyecek. Peki yeni uygulama nasıl olacak, kapsamı ne olacak? Avukat Ezgi Andıç, yeni düzenlemeyi SABAH'a şöyle değerlendirdi:

12 AYLIK TÜFE ORANI İLE SINIRLIYDI

*Halen yürürlükte olan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun konut ve çatılı işyeri kiralarını düzenleyen kısmının 344. maddesinde, kira artışlarına uygulanacak en yüksek oran düzenlenmiştir. Mevcut düzenlemeye göre, yenilenen kira döneminde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar 12 aylık TÜFE oranını geçmemek koşuluyla geçerli olmaktadır. Diğer bir ifadeyle, yenilenen kira dönemi için azami artış oranı, 12 aylık TÜFE oranı ile sınırlandırılmıştır.

*Gelinen noktada taşınmazlardaki fahiş değer artışları ve yine buna bağlı olarak görülen fahiş kira bedeli artışları kiracıları mağdur etmekte, taşınmazını mal sahipleri arasında da nispetsizlik yaratarak kiraya veren ile kiracılar arasında uyuşmazlıkların artmasına sebep olmaktadır.

SADECE KONUT KİRALARINDA UYGULANACAK

*Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ'ın yapmış olduğu açıklamadan anlaşıldığı üzere, yeni düzenleme Türk Borçlar Kanunu m. 344 hükmünün uygulamasını geçici olarak durduracak ve 1 Temmuz 2023 tarihine kadar yenilenen dönem için en fazla yüzde 25 oranında kira artışı yapılacaktır.

*Belirtmek gerekir ki yapılacak yeni düzenleme sadece konut kiralarına ilişkin olup, iş yeri kiralarında uygulanmayacaktır. Yani iş yeri kiraları bakımından yeni düzenlemedeki yüzde 25 tavan artış oranı uygulanmayacak, Türk Borçlar Kanunu'nda yer aldığı hali ile 12 aylık TÜFE oranı azami artış oranı uygulanmaya devam edecektir.

YENİ KİRALAR VE 5 YILI DOLANLAR

*Düzenlemenin Resmi Gazete ilanında belirtilecek tarihinden itibaren yenilenecek olan tüm konut kira sözleşmelerinde uygulama alanı bulacağı açıktır. Yeni imzalanmış olan kira sözleşmeleri de 5 yılı doldurmuş olan kira sözleşmeleri de bu düzenlemeye tabi olacak. Hali hazırdaki kira tespit davaları açısından ise düzenleme öncesi yenileme söz konusu olduğu için geçici madde uygulama alanı bulmayacaktır.

*Şu an için düzenlemenin içeriği tam olarak açıklanmadığı için detaylar hakkında kesin bir yorum yapmak şu an için doğru olmaz. Resmi açıklama ile düzenlemenin hangi şartlarda uygulanacağı netliğe kavuşacaktır. Diğer yandan getirilecek geçici madde ile 5 yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde kira tespit davası açma imkanına ilişkin özel bir düzenleme yapılmaz ise ev sahipleri, mevcut düzenlemeye uygun olarak kira tespit davası açabilecektir.