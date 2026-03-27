Kiracılara kira desteği verilecek mi? Bakanlıktan açıklama geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada dolaşıma giren "kiracılara barınma desteği verilmeye başlandı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bakanlık, söz konusu paylaşımların vatandaşların kişisel verilerini ele geçirmeyi amaçladığını belirtti.
BAKANLIKTAN RESMİ AÇIKLAMA
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında kiracılara "barınma desteği" adı altında nakdi yardım verildiğine dair paylaşımların yer aldığı ifade edildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bakanlığımızın 'barınma desteği' adı altında kiracılara nakdi yardım vermeye başladığına ilişkin paylaşımlar asılsızdır. Vatandaşlarımızın kişisel verilerini ele geçirmek amacıyla bu tür paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunuyoruz."
Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan Bakanlığımızın "Barınma Desteği" adı altında kiracılara nakdi yardım vermeye başladığına ilişkin paylaşımlar ASILSIZDIR.— T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) March 27, 2026
Vatandaşlarımızın kişisel verilerini ele geçirmek amacıyla bu tür paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında gerekli… pic.twitter.com/N4xAVq5gNV
VATANDAŞLARA UYARI
Bakanlık, vatandaşların bu tür yanıltıcı içeriklere karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Resmi açıklamada, sosyal yardımlara ilişkin doğru ve güncel bilgilerin yalnızca Bakanlığın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edilmesi gerektiği hatırlatıldı.
Yetkililer, kişisel bilgilerin paylaşılması konusunda temkinli olunması gerektiğinin altını çizerek, şüpheli içeriklere itibar edilmemesi çağrısında bulundu.