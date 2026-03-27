Kiracılara kira desteği verilecek mi? Bakanlıktan açıklama geldi
Giriş Tarihi: 27.03.2026 13:16

Kiracılara kira desteği verilecek mi? Bakanlıktan açıklama geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bazı sosyal medya hesapları üzerinden yapışan "kiracılara barınma desteği" paylaşımlarına ilişkin açıklamada bulundu.

AA Ekonomi
Kiracılara kira desteği verilecek mi? Bakanlıktan açıklama geldi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada dolaşıma giren "kiracılara barınma desteği verilmeye başlandı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bakanlık, söz konusu paylaşımların vatandaşların kişisel verilerini ele geçirmeyi amaçladığını belirtti.

BAKANLIKTAN RESMİ AÇIKLAMA

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında kiracılara "barınma desteği" adı altında nakdi yardım verildiğine dair paylaşımların yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımızın 'barınma desteği' adı altında kiracılara nakdi yardım vermeye başladığına ilişkin paylaşımlar asılsızdır. Vatandaşlarımızın kişisel verilerini ele geçirmek amacıyla bu tür paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunuyoruz."

VATANDAŞLARA UYARI

Bakanlık, vatandaşların bu tür yanıltıcı içeriklere karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Resmi açıklamada, sosyal yardımlara ilişkin doğru ve güncel bilgilerin yalnızca Bakanlığın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Yetkililer, kişisel bilgilerin paylaşılması konusunda temkinli olunması gerektiğinin altını çizerek, şüpheli içeriklere itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

Kiracılara kira desteği verilecek mi? Bakanlıktan açıklama geldi
