Kiralık otoda elektrikli ve hibritlerin payı artıyor

Kısa dönem günlük araç kiralama sektörünün 2025'in üçüncü çeyreğinde filosunda bulanan araç sayısı 155 bin 900 adede ulaştı. 2024 sonunda sektörün araç parkı 151 bin adet seviyesindeydi. Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER) raporuna göre, sektörün araç parkında yüzde 65.3'lük payla benzinli modeller ön plana çıkarken dizeller yüzde 26.3, hibrid araçlar yüzde 5, elektrikli modeller ise yüzde 2.4 pay elde etti. 98.6Sektörün yılın üçüncü çeyrek sonu itibarıyla ödediği vergi tutarı toplamda 32.82 milyar TL'yi buldu. Sektör, yılın üçüncü çeyreğinde toplam 42.8 milyar TL, ilk 3 çeyrek toplamında ise 98.6 milyar TL tutarında araç alımı gerçekleştirdi. Bu tutar, 2025 yılının ikinci çeyreğinde 35.6 milyar TL seviyesindeydi. Yılın ikinci çeyreğinde sektörün kiradaki ortalama araç sayısı 100 bin 821 adetken üçüncü çeyrekte bu rakam 127 bin 389 adede yükseldi.