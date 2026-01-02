Kırsal kalkınmaya yeni destekler

Kırsal Kalkınma Desteklerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tarımsal amaçlı örgütlere tarımda dijitalleşme, veri yönetimi, sensör ve nesnelerin interneti tabanlı akıllı tarım uygulamalarına, yapay zeka tabanlı karar destek sistemleri ve üretim izleme teknolojilerine, tarımda robotik, otomasyon ve görüntü işleme sistemlerinin kullanımına, ipek böceği yetiştiriciliğine ve tasarruflu sulama sistemlerine yönelik yatırımlara hibe desteği verilecek. Hibeye esas proje tutarı üst limitinin yüzde 50 ile yüzde 70'ine kadar değişen oranlarda hibe desteği verilecek. Bütçenin en az yüzde 20'si, kadın ve genç girişimciler tarafından gerçekleştirilecek yatırımlarda kullanılacak.