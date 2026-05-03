Kırsalda Bereket üretim hareketine dönüştü

Giriş Tarihi: 3.05.2026

Van Organize Tarım İşletmeleri AŞ'de (VOTAŞ) düzenlenen "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi Düve Teslim Töreni"nde konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, projenin artık sadece devletin değil yetiştiricilerin ve üretici birliklerinin de omuz omuza verdiği, birlikte yürütülen üretim hareketi olduğunu söyledi. Yumaklı, "Eğer üretim gücünüz yoksa, sizler için önemli, kritik alanlarda bağımlı haldeyseniz o zaman bağımsızlığınıza dair şüphelerin olması kaçınılmazdır. Projede yola çıkarken hedefimiz şuydu: Etçi damızlık materyal ihtiyacımızı bizzat kendi yetiştiricilerimizden, kendi toprağımızdan karşılamak. Eğer üretim gücünüz yoksa, sizler için önemli, kritik alanlarda bağımlı haldeyseniz o zaman bağımsızlığınıza dair şüphelerin olması kaçınılmazdır" dedi. 2024'te açıkladıkları "Hayvancılık Yol Haritası"nın temel amacının kırmızı et üretimini verimli ve kaliteli düzeye çıkarmak olduğuna dikkati çeken Yumaklı, bugün itibarıyla bütün dünyada herkesin yakından takip ettiği gelişmelerin, üretim gücünün olmaması halinde eldeki imkanların çok da önemli olmadığını gösterdiğini dile getirdi.

DEVAM EDECEK BİR PROJE
Ülkenin üretim potansiyelini en üst seviyede harekete geçirmek vizyonundan yola çıkarak özellikle anaç hayvanların sayısını artırmak ve doğacak buzağılarla sürüleri çoğaltmak, verimli ve kaliteli üretim sağlamak istediklerini anlatan Yumaklı, projenin ilk teslimatlarını 9 ay önce Iğdır'da gerçekleştirdiklerini söyledi. Proje kapsamında başvuruları aldıklarını ve 18 kriter üzerinden yazılımla eşleştirmesini gerçekleştirdiklerini anlatan Yumaklı, "200 bine yakın kardeşimiz bunlara başvurdu ve hak sahibi olma yolunda önemli bir mesafe katetmiş oldu. Bu, belli bir döneme ait bir proje değil devam edecek bir proje. Özellikle genç kardeşlerimizin ve kadın girişimcilerin bu üretimin içinde olabilmesi için de onlara ilave avantajlar sağlamış olduk" diye konuştu.

