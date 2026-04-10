Kırsaldan ekonomiye 400 milyon euro katkı

TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), IPARD III Programı ile destek kapsamını Türkiye'nin tamamına yayarak yeni bir dönemi başlatıyor. Daha önce 42 ilde uygulanan program, eklenen 39 yeni il ile birlikte artık 81 ilin tamamında yatırımcılarla buluşacak. Bu yıl çıkılacak çağrı dönemleri ile kırsaldan ülke ekonomisine 400 milyona euroluk yatırımın kazandırılması hedefleniyor. Kırsalı kalkındıran projeleri destekleyen IPARD III programı, sunduğu hibe oranlarını yatırımın niteliği ve yatırımcının profiline göre belirliyor. 2026 yılında çıkılacak çağrı dönemlerinde kırsal alanlarda yaklaşık 400 milyon euro tutarında yatırımın ülke ekonomisine kazandırılmasının ve binlerce kişiye yeni istihdam sağlanmasının hedefleniyor. Genç çiftçilere yüzde 60 olarak belirlenen hibe oraları dağlık alanlarda faaliyet gösteren ve organik tarım sertifikasına sahip olanlar için yüzde 70'e kadar çıkabiliyor. Ayrıca atık yönetimi ve yenilenebilir enerji gibi çevre dostu yatırımlar için yüzde 10 oranında ilave destek sağlanıyor.

ÖN FİNANSMAN KARŞILANACAK

Yatırımcıların ön finansman ihtiyacına da çözüm getiren IPARD III Programı ile proje sahipleri desteğe esas tutarın yüzde 50'sine kadar avans ödemesi alabiliyor. İnceleme sürecindeki ekonomik dalgalanmalara karşı ise yatırımcıyı korumak adına inşaat ve makine- ekipman kalemlerinde "fiyat farkı uygulaması" hayata geçiriliyor. Program hayvansal üretimden gıda işlemeye, çiftlik faaliyetlerinden yenilenebilir enerjiye kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.