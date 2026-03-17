Kısa sürede yüksek kazanç vaadine dikkat

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan yatırımcıları çok kısa sürede yüksek kazanç vadeden önerilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Dünya genelinde özellikle çocuklar ve gençlere farkındalık kazandırmak için düzenlenen Küresel Para Haftası'nın (Global Money Week) Türkiye etkinlikleri, Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen gong töreniyle başladı.

PARA ANLAŞILMALI

Üniversite öğrencilerinin katıldığı törende konuşan Fatih Karahan, toplumda her bireyin erken yaşlardan itibaren finansal konularda farkındalığa sahip olmasının ve doğru kararlar verebilmesinin finansal istikrar için oldukça önemli olduğunu, Küresel Para Haftası'nın da bu kapsamda her yıl tüm dünyada finansal okuryazarlığın önemine vurgu yaptığını söyledi. Gençlerin parayı anlamasının, yönetmesinin ve geleceğini planlamasının oldukça önemli olduğunu dile getiren Karahan, "Çünkü finansal konularda bilinçli bireyler demek, daha güçlü bireyler, daha güçlü kurumlar ve daha güçlü bir ekonomi demek" diye konuştu.

Karahan, enflasyon ortamında insanların parayı elde tutmak yerine harcamak, döviz almak ya da başka varlıklarda değerlendirmek istediğini dile getirerek, bu davranış toplum geneline yayıldığında tasarrufun azaldığını, yatırımın zorlaştığını ve ekonomik dengenin bozulduğunu söyledi. TCMB Başkanı Karahan, ekonomide binlerce hatta yüz binlerce farklı fiyatın söz konusu olduğunu, kendilerinin bu fiyatların ortalamasını alarak bir enflasyon oranı hesapladıklarını kaydederek, ancak her hanenin harcama yapısı farklı olduğu için bazı insanların enflasyonu daha yüksek ya da daha düşük hissedebildiğini anlattı.

REFAHI ETKİLİYOR

Enflasyonun günlük hayatı bir parçası olduğunu ve etkilerinin sadece fiyatlarla sınırlı olmadığını dile getiren Karahan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Enflasyon aynı zamanda toplumun refahını çok derinden etkiler. Sağlıklı bir ekonomide kaynakların çoğu üretime, yatırıma ve yenilikçi alanlara yönelir. Bu sayede yeni işletmeler kurulur, yeni teknolojiler geliştirilir, yeni istihdam alanları oluşur. Ama yüksek enflasyon ortamında insanlar çoğu zaman yatırıma değil, tasarruflarını korumaya odaklanır. Bu da ekonomik büyümeyi olumsuz etkiler."

ALDATILMA RİSKİ

Finansal sistemde yaşanan dijitalleşmenin büyük kolaylıklar sağlamanın yanı sıra bazı yeni riskleri de beraberinde getirdiğini kaydeden Karahan, "Çok kısa sürede yüksek kazanç vadeden önerilere karşı dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü finansal nitelikte aldatma amaçlı yöntemler de dijital ortamda hızla yayılabiliyor. Bu nedenle finansal okuryazarlık artık bilgiye ulaşma becerisi, riskleri tanıma yeteneği ve doğru karar verme alışkanlığı da gerektiriyor" şeklinde konuştu. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, her yıl dünyanın birçok ülkesinde kutlanan Küresel Para Haftası'nın toplumun tüm kesimlerinde finansal bilinç ve farkındalığın artırmasını hedefleyen önemli bir uluslararası girişim olduğunu söyledi.



HEDEF 18 MİLYON GENCE ULAŞMAK

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül Küresel Para Haftası'nın, çocuklara ve gençlere erken yaşlardan itibaren bilinçli yatırım yapmanın önemini vurgulamak, tasarruf alışkanlığı kazandırmak, emek ve üretimin değerini anlatmak gibi pek çok konunun konuşulduğu ve tartışıldığı bir farkındalık kampanyası olduğunu söyledi. 2026 temasını "Akıllı Para" olarak belirlediklerini aktaran Gönül, "Akıllı parayı kullanmak, akılcı bir biçimde kullanmak önem taşıyor. Hiçbir suretle yüksek kazanç vaatlerine inanmamamız ve bu tür spekülatif hareketlerden uzak durulması gerektiğini defalarca söyledik" ifadesini kullandı. İbrahim Ömer Gönül, finansal okuryazarlığın artırılmasının önemine işaret ederek, "Kurulumuz ile Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından Küresel Para Haftası kapsamında hayata geçirilen projelerimizle yaklaşık 18 milyon gence ulaşmayı planlıyoruz" dedi.



ÇOK DEĞERLİ BİR FARKINDALIK TOHUMU EKİLDİ

TÜRKİYE Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz de 2012 yılında başlatılan Küresel Para Haftası etkinlikleri kapsamında bugüne kadar 176 ülkede 71 milyon çocuk ve gence ulaşılarak onlara finansal okuryazarlık konusunda çok değerli bir farkındalık tohumu ekildiğini söyledi. Söz konusu etkinliklerin Türkiye'de bu yıl itibarıyla SPK'nın koordinasyonunda bir dizi etkinlikte kutlanacak olmasının son derece anlamlı ve değerli olduğunu dile getiren Karagöz, "Bu güçlü koordinasyon sayesinde finansal eğitim çalışmalarının daha geniş kitlelere ulaşacağına, kamu, finans sektörü ve eğitim dünyası arasında daha etkin bir işbirliği zemini oluşacağına da yürekten inanıyoruz" diye konuştu.